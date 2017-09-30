Осторожный лось переходил дорогу в Екатеринбурге (ВИДЕО)

На Кольцовском тракте под Екатеринбургом автомобилисты повстречались с лосем, который переходил дорогу.

Лось не был напуган потоком машин и не стал бросаться под колеса. Встреча завершилось благополучно, животное не пострадало.

Очевидец Сергей смог снять случившееся в Екатеринбурге на камеру видеорегистратора. Мужчина ехал с работы, когда на проезжую часть перед ним выбежал лось. Он стоял между полосами дорожного движения и ждал, когда его пропустят.



Дорогу лось перешел только после того, как машины начали притормаживать, пишет Е1.





Видео: Е1