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Новости Нижнего Тагила

Осторожный лось переходил дорогу в Екатеринбурге (ВИДЕО)

30 сентября 2017, 12:00Добавить новость
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На Кольцовском тракте под Екатеринбургом автомобилисты повстречались с лосем, который переходил дорогу.

Лось не был напуган потоком машин и не стал бросаться под колеса. Встреча завершилось благополучно, животное не пострадало.

 

Очевидец Сергей смог снять случившееся в Екатеринбурге на камеру видеорегистратора. Мужчина ехал с работы, когда на проезжую часть перед ним выбежал лось. Он стоял между полосами дорожного движения и ждал, когда его пропустят.

Дорогу лось перешел только после того, как машины начали притормаживать, пишет Е1.

Видео: Е1
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