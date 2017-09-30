Пьяный дедушка с ружьем пришел забирать внука из школы в Полевском

Житель Полевского пришел в школу с ружьем, чтобы повидаться с внуком.

Пенсионер, вооруженный охотничьим ружьем, был замечен на территории школы № 21 в городе Полевской Свердловской области 27 сентября. Директор незамедлительно вызвала полицию, мужчина был задержан.

Как сообщает URA.ru, задержанным оказался 66-летний местный житель, который был в нетрезвом состоянии. Он рассказал, что пришел встретить своего внука с уроков. У пенсионера произошел конфликт с зятем, поэтому он вооружился ружьем, чтобы напугать родственника, если он помешает встрече с ребенком.

Охотничье ружье заряжено не было. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о лишении мужчины лицензии на хранение огнестрельного оружия.