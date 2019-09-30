В Екатеринбурге стилиста-транссексуала за внешний вид выгнали из госпиталя ветеранов
Сегодня, 10:22Crazy NewsФото: 1Mediainvest.ru
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Стилиста-транссексуала выгнали из госпиталя ветеранов, куда он приехал сделать прически пожилым людям, сообщает УралПолит.
Сюжеты: Екатеринбург
Стилист, работающий под именем Марта Катастрофа, приехал в госпиталь ветеранов, чтобы на благотворительной основе помочь преобразиться женщинам ко Дню пожилого человека. Как отмечает стилист, внешний вид пенсионеров не смущал. Однако возник конфликт с руководством учреждения.
Марта Катастрофа пишет в соцсетях, что на нее пожаловались главврачу. Стилисту рекомендовали пойти умыться, однако он этого делать не стал.
Завершить работу с пенсионерами не удалось, пришлось покинуть учреждение.
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