В Екатеринбурге стилиста-транссексуала за внешний вид выгнали из госпиталя ветеранов

Стилист, работающий под именем Марта Катастрофа, приехал в госпиталь ветеранов, чтобы на благотворительной основе помочь преобразиться женщинам ко Дню пожилого человека. Как отмечает стилист, внешний вид пенсионеров не смущал. Однако возник конфликт с руководством учреждения.

Марта Катастрофа пишет в соцсетях, что на нее пожаловались главврачу. Стилисту рекомендовали пойти умыться, однако он этого делать не стал.