Екатеринбуржец отсудил у Google 50 тысяч рублей за чтение личной почты

Антон Бурков пожаловался на корпорацию Google за то, что почтовые роботы компании читают его переписку в сервисе Gmail. Об этом пользователь узнал очень просто - контекстная реклама стала предлагать ему те же вещи, о которых шла речь в его личной переписке. Это явное нарушение его права на тайну личной переписки.