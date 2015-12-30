Екатеринбуржец отсудил у Google 50 тысяч рублей за чтение личной почты
30 декабря 2015, 13:00Crazy NewsMaurice
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Житель Екатеринбурга отсудил у Google 50 тысяч рублей за чтение его личной почты.
Сюжеты: Екатеринбург
Антон Бурков пожаловался на корпорацию Google за то, что почтовые роботы компании читают его переписку в сервисе Gmail. Об этом пользователь узнал очень просто - контекстная реклама стала предлагать ему те же вещи, о которых шла речь в его личной переписке. Это явное нарушение его права на тайну личной переписки.
Изначально компания заявила, что любая почта сканируется на наличие спама, но Антон Бурков, заведующий кафедрой европейского права Гуманитарного университета, сумел доказать правонарушение.
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