На Урале налетчик перед ограблением пенсионерки извинился перед ней
Мужчина с пистолетом набросился на старушку. Но когда та упала, сел перед ней, снял маску и попросил прощения.
Перед Новым годом на Урале даже грабители становятся добрее. Так, полицейские поймали галантного налетчика, который решил, что лучшее оружие вора - не угрозы, а вежливость. Необычное нападение на 68-летнюю пенсионерку произошло в поселке Гать. Преступник постучался в квартиру к пожилой даме и стал угрожать ей пистолетом.
Лицо мужчины скрывала белая маска с прорезями для глаз, на голове капюшон, в правой руке он держал предмет, похожий на пистолет, - рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области. - Злоумышленник потребовал у хозяйки деньги. Направил в ее сторону оружие и передернул затвор. Женщина попыталась закрыть дверь, но незнакомец не позволил этого сделать. Преступник ударил пенсионерку, и она упала.
Тут и произошло неожиданное. Налетчик, увидев упавшую бедную пенсионерку, понял, что творит. Он сел перед беспомощной женщиной, стянул с лица маску и попросил у бабушки прощения.
Увы, на этом хорошие манеры вора закончились. После извинений он все-таки распотрошил кошелек старушки, взял оттуда десять тысяч рублей (женщина только что получила пенсию) и убежал. Впрочем, радовался добыче парень не долго. Вскоре его задержали.
Вежливым налетчиком оказался неработающий 33-летний местный житель. Его раньше уже судили за грабеж. Полицейских манеры налетчика не впечатлили. Теперь его взяли под стражу и возбудили уголовное дело за «Разбой». Несмотря на просьбу простить, грабителю грозит до 10 лет колонии.