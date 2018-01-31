Тагильчане наблюдают уникальное астрономическое явление - Суперлуние (ФОТО)

Учёные уверяют, что «голубую» Луну в этот день могут видеть жители на всей территории России.

Вечером, около 19:00 лунное затмение наблюдают свердловчане.

Некоторые тагильчане пытаются запечатлеть Суперлуние на камеры смартфонов, однако для качественных снимков необходима профессиональная техника.

Интересно, что все фазы явления могут увидеть лишь жители Сибири и Дальнего Востока.

Вот как появляется луна с научной точки зрения: