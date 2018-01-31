Тагильчане наблюдают уникальное астрономическое явление - Суперлуние (ФОТО)
31 января, 19:28Crazy News
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31 января россияне могут увидеть уникальное астрономическое явление – лунное затмение, или Суперлуние.
Сюжеты: Нижний Тагил
Учёные уверяют, что «голубую» Луну в этот день могут видеть жители на всей территории России.
Вечером, около 19:00 лунное затмение наблюдают свердловчане.
Некоторые тагильчане пытаются запечатлеть Суперлуние на камеры смартфонов, однако для качественных снимков необходима профессиональная техника.
Интересно, что все фазы явления могут увидеть лишь жители Сибири и Дальнего Востока.
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Вот как появляется луна с научной точки зрения:
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