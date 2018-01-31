Ёжик Пых предскажет погоду на весну в Свердловской области (ВИДЕО)
31 января, 07:30Crazy News
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2 февраля, когда в США отмечают День сурка, в столице Урала место главного синоптика на некоторое время займет ёжик по прозвищу Пых.
Сюжеты: Екатеринбург
Ежу предстоит предсказать погоду на весну. При этом мероприятие пройдет по отработанной схеме: перед ежом поставят миски, которые отмечены табличками с вариантами погоды. К какой миске победит ёж первым делом, такую погоду и стоит ждать.
Ранее для дачи прогнозов приглашали ежиху Пуговку, однако теперь она вышла на пенсию.
Годом ранее Пых при помощи друга енота Дзен предсказали позднюю, но солнечную весну, передает «E1.ru».
Видео: «E1.ru»
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