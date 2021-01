На Урале полицейские искали угонщика авто, а поймали пьяного мужа заявительницы

В Каменске-Уральском жительница заявила об угоне авто, сотрудники ГИБДД нашли нарушителя — им оказался пьяный муж автовладелицы.

28 января жительница Каменска-Уральского написала заявление об угоне транспортного средства «Лада Приора», которое было припарковано около дома. Сотрудники ГИБДД организовали оперативные мероприятия по розыску автомобиля и вскоре обнаружили его. Он был припаркован, в замке зажигания присутствовал ключ, а двигатель был заведен. Отмечается, что видимые повреждения отсутствовали на транспортном средстве. В ходе следственных действий было установлено, что на автомобиле уехал муж владелицы автомобиля. Он распивал спиртные напитки и в какой-то момент решил съездить «за добавкой». Но после того, как вышел из магазина про транспортное средство забыл и направился домой пешком. При беседе с полицейскими мужчина объяснил свои действия тем, что был пьян.

