На Урале полицейские искали угонщика авто, а поймали пьяного мужа заявительницы

В ходе следственных действий было установлено, что на автомобиле уехал муж владелицы автомобиля. Он распивал спиртные напитки и в какой-то момент решил съездить «за добавкой». Но после того, как вышел из магазина про транспортное средство забыл и направился домой пешком.