На Урале полицейские искали угонщика авто, а поймали пьяного мужа заявительницы

28 января жительница Каменска-Уральского написала заявление об угоне транспортного средства «Лада Приора», которое было припарковано около дома.
Сотрудники ГИБДД организовали оперативные мероприятия по розыску автомобиля и вскоре обнаружили его. Он был припаркован, в замке зажигания присутствовал ключ, а двигатель был заведен. Отмечается, что видимые повреждения отсутствовали на транспортном средстве.
В ходе следственных действий было установлено, что на автомобиле уехал муж владелицы автомобиля. Он распивал спиртные напитки и в какой-то момент решил съездить «за добавкой». Но после того, как вышел из магазина про транспортное средство забыл и направился домой пешком.
При беседе с полицейскими мужчина объяснил свои действия тем, что был пьян.