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Суд приговорил жительницу Свердловской области к году тюрьмы за то, что она подожгла убийцу своего кота
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд приговорил жительницу Свердловской области к году тюрьмы за то, что она подожгла убийцу своего кота

31 марта 2016, 14:25Crazy NewsПавел Щербина
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