Суд приговорил жительницу Свердловской области к году тюрьмы за то, что она подожгла убийцу своего кота

В конце прошлого года в больницу с ожогами был госпитализирован мужчина 1989 года. Он рассказал, что его облила горючим и подожгла соседка. Причиной подобного поступка, по мнению потерпевшего, стало то, что он в темноте наступил на её кота, убив тем самым животное. После этого мужчина выбросил труп во дворе.

Женщина 1975 года рождения позвала убийцу своего кота для разбирательства и в ходе конфликта облила того горючим, а затем подожгла спичкой. Мужчине был нанесён тяжкий вред здоровью. Он получил ожоги 50% тела.

Полицейские расследовали дело. Женщина настаивала на том, что не хотела поджигать обидчика. Она действительно облила того горючей жидкостью, но воспламенился он случайно из-за того, что в схватке, возникшей между ними, наткнулся на зажженную сигарету.

В ходе следствия было установлено, что женщина действовала умышленно. Потому суд приговорил её к одному году лишения свободы.

Важным является то обстоятельство, что женщина отнесла труп своего питомца в ветеринарную клинику, где ей сообщили, что кот умер от удушения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пострадавшего мужчины. Убийца кота может быть приговорён к штрафу до 80 тысяч рублей.

В суде хозяйка кота полностью признала свою вину, но не раскаялась в содеянном. Она считает, что поступила правильно, сообщает Главное управление МВД России по Свердловской области.