Зимняя олимпиада 2026 года может быть проведена в Нижнем Тагиле

Этой осень в России состоятся выборы в Государственную Думу РФ. Вчера в «Областной газетe» был опубликован проект программного материала «Единой России» к предстоящим выборам.

В его подготовке принимали участие видные политики Свердловской области, политологи и даже профессор одного из университетов.

Суть документа заключается в том, что единороссы предлагают ряд значимых проектов и назначить ответственных за их реализацию.

Одним из наиболее смелых проектов, описанных в документе, является создание широкого общественного движения за проведение зимних Олимпийских игр 2026 года в Нижнем Тагиле.

С приближением выборов и другие политические силы будут презентовать свои программы, смелые проекты, а также давать разного рода обещания. Будут ли они столь же амбициозны? Удастся ли политикам выполнить свои обещания после выборов?

Читайте об этом в будущем на страницах портала TagilCity.ru.