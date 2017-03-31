Чиновники Екатеринбурга ответят за проведение БДСМ-вечеринки на площадке муниципалитета

Данным фактом был возмущен глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Когда он узнал о состоявшемся мероприятии неприличного характера, он пообещал «намылить шеи подчиненным». По его мнению, «такого быть не должно», тем более в государственный праздник.

Суть БДСМ-вечеринки заключалась в прохождении эро-квеста, действующими фигурами которого были обнаженные лица, одетые в кожу, латекс и вооруженные секс-игрушками.

В целом, мнения представителей администрации едины – самовыражение самовыражением, но не на городской площадке и не на деньги муниципалитета. Известно, что билет стоил порядка 500 рублей, всего на мероприятии побывало около 350 человек.