Чиновники Екатеринбурга ответят за проведение БДСМ-вечеринки на площадке муниципалитета
31 марта 2017, 08:20Crazy News
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В Екатеринбурге будут наказаны чиновники, допустившие проведение БДСМ-вечеринки в городском кинотеатре «Салют». Событие прошло в День присоединения Крыма к России, пишет Ura.ru.
Сюжеты: Екатеринбург
Данным фактом был возмущен глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Когда он узнал о состоявшемся мероприятии неприличного характера, он пообещал «намылить шеи подчиненным». По его мнению, «такого быть не должно», тем более в государственный праздник.
Суть БДСМ-вечеринки заключалась в прохождении эро-квеста, действующими фигурами которого были обнаженные лица, одетые в кожу, латекс и вооруженные секс-игрушками.
В целом, мнения представителей администрации едины – самовыражение самовыражением, но не на городской площадке и не на деньги муниципалитета. Известно, что билет стоил порядка 500 рублей, всего на мероприятии побывало около 350 человек.
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