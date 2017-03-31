Нижнему Тагилу пришла заявка на проведение в городе гей-парада

Примечательно, что с такой инициативой выступили не местные активисты: три обращения поступили в администрацию города из Москвы, Кемерово и Верхней Пышмы.

Муниципалитет в определенные законом сроки должен рассмотреть данное обращение и дать свой ответ.

Насколько интересно данное событие для жителей Нижнего Тагила? Собеседники редакции TagilCity.ru предполагают, что для города, в котором большая часть населения работает на промышленных предприятиях, проведение подобных акций неактуально. Кроме того, считают специалисты, в Нижнем Тагиле, окруженном несколькими колониями, проблематично организовать достаточную защищенность митингующих от тех, кто является ярыми противниками ЛГТБ-сообщества.

Напомним, в октябре 2016 года в Екатеринбурге активисты также предлагали провести гей-парад. Свердловские власти запретили проведение этого события, чтобы не допустить пропаганду гомосексуализма, поскольку на мероприятии могли оказаться несовершеннолетние.