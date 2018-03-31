Челябинская компания по производству семечек обвинила тагильскую фирму в плагиате
31 марта, 12:05Crazy News
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Челябинская компания по производству семечек обвинила фирмы из Нижнего Тагила и Омска в плагиате дизайна упаковки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Челябинский предприниматель обвинил тагильскую и омскую фирмы в копировании дизайна упаковки семечек.
Челябинцы утверждают, что начали выпускать продукт раньше конкурентов, и обратились в УФАС.
УФАС России по Челябинской области выявила, что на пакетиках использована сходная элементы и изображения и возбудила дело о нарушении принципов конкуренции, сообщает Коммерсант.ru.
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