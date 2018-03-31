Челябинская компания по производству семечек обвинила тагильскую фирму в плагиате

Челябинский предприниматель обвинил тагильскую и омскую фирмы в копировании дизайна упаковки семечек.

Челябинцы утверждают, что начали выпускать продукт раньше конкурентов, и обратились в УФАС.

УФАС России по Челябинской области выявила, что на пакетиках использована сходная элементы и изображения и возбудила дело о нарушении принципов конкуренции, сообщает Коммерсант.ru.