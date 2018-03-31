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Пассажир с 50 тыс. долларов был задержан в екатеринбургском Кольцово (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пассажир с 50 тыс. долларов был задержан в екатеринбургском Кольцово (ФОТО)

31 марта, 12:35Crazy News
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