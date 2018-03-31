Пассажир с 50 тыс. долларов был задержан в екатеринбургском Кольцово (ФОТО)
31 марта, 12:35Crazy News
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Пермяк был задержан в Екатеринбурге при попытке перевезти через таможню Кольцово 50 000 долларов.
Сюжеты: Екатеринбург
Житель Перми прилетел из Турции. При досмотре оказалось, что в его барсетке 50 000 долларов, что в пересчете на рубли составляет 3 000 000.
Мужчина сообщил таможенникам, что знал о том, что деньги нужно задекларировать, но думал, что данное правило распространяется на деньги, которые вывозятся из РФ.
Деньги были изъяты. Если на туриста заведут дело о контрабанде, ему придется заплатить штраф, сообщает justmedia.
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Фото: пресс-служба Кольцовской таможни
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