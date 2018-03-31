Пассажир с 50 тыс. долларов был задержан в екатеринбургском Кольцово (ФОТО)

Житель Перми прилетел из Турции. При досмотре оказалось, что в его барсетке 50 000 долларов, что в пересчете на рубли составляет 3 000 000.

Мужчина сообщил таможенникам, что знал о том, что деньги нужно задекларировать, но думал, что данное правило распространяется на деньги, которые вывозятся из РФ.

Деньги были изъяты. Если на туриста заведут дело о контрабанде, ему придется заплатить штраф, сообщает justmedia.

Фото: пресс-служба Кольцовской таможни