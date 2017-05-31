Инспектор ДПС из Режа спал посреди дороги в своём автомобиле (ВИДЕО)

Отправители видеозаписи рассказали, что в городе это не первый случай, когда полицейские ведут себя некорректно: к примеру, включают громко музыку во дворах, пишет издание Новый день .

Через полчаса горожане вновь проезжали рядом. На этот раз они увидели, что мужчина отогнал машину на обочину и спал дальше.

Данный факт уже известен руководству ОВД города Режа. Обстоятельства этой истории сейчас выясняются. У сотрудника ГИБДД, находившегося за рулем автомобиля, есть только один шанс остаться в системе МВД России: если он докажет, что после его смены что-то произошло с его здоровьем. Если врачи это не подтвердят официальным документом, представителя ДПС уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Достанется на сухари и его непосредственным руководителям – за ненадлежащее воспитание личного состава. Их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Но до завершения проверки я предлагаю не делать поспешных выводов сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.