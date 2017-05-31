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Инспектор ДПС из Режа спал посреди дороги в своём автомобиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инспектор ДПС из Режа спал посреди дороги в своём автомобиле (ВИДЕО)

31 мая 2017, 08:30Crazy News
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