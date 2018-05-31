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Новости Нижнего Тагила

Депутаты в Алапаевске планируют судиться из-за спиленной в детском саду батареи

31 мая 2018, 13:45Добавить новость
уголовное дело,батарея,Алапаевск,депутаты,Ионин,Панов,Чиж,суд

Депутат, заместитель председателя районной думы и учредитель ООО «Теплоэнергетика» Панов написал заявление в полицию на Чижа, депутата и заведующего детским садом в п. Заря.

Два депутата намерены судиться из-за батареи в детском саду под Алапаевском. Так, директор детского сада депутат Чиж решил спилить батарею в неиспользуемом помещении – спортивном зале. Сделано это было для того, чтобы не отапливать 100-метровый зал, а распределить теплоэнергию по другим помещениям детского сада.

Стоит отметить, что батарея на балансе учреждения не числилась, она была сдана в металлолом. Как сообщает «Алапаевск-online», сделано это было с устного разрешения начальника Управления образования Леонтьева.

Панов узнал о факте спила батареи и обратился в полицию с намерением довести дело до суда. Сейчас опрошены заведующий детсадом и слесарь, спиливший батарею. Панов написал обращение к депутату Ионину с просьбой довести дело о хищении батареи до прокуратуры.

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