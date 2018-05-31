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Депутаты в Алапаевске планируют судиться из-за спиленной в детском саду батареи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты в Алапаевске планируют судиться из-за спиленной в детском саду батареи

31 мая, 13:45Crazy News
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