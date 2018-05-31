Российский Интернет отреагировал на воскрешение журналиста Бабченко мемами (ФОТО)

Российские социальные сети захлестнула волна мемов, посвящённых воскрешению журналиста Аркадия Бабченко.

Во вторник, 29 мая, крупные СМИ сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в спину на пороге своей квартиры в Киеве.



30 мая состоялась пресс-конференция СБУ, на которой выяснилось, что Бабченко жив, а подставное убийство было совершено в рамках спецоперации. Воскрешение журналиста тут же обыграли в сети интернет российские и украинские пользователи. Сильнее всего отреагировала аудитория Твиттера.





Пользователи социальной сети Facebook тоже не остались в стороне, и начали распространять стихотворения, посвящённые подставному убийству Бабченко.







Некоторые пользователи сравнили Бабченко с последним русским императором Николаем II, динозаврами и лидером большевиков Львом Троцким.