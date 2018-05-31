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Новости Нижнего Тагила

Российский Интернет отреагировал на воскрешение журналиста Бабченко мемами (ФОТО)

31 мая 2018, 06:35Добавить новость
интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети

Российские социальные сети захлестнула волна мемов, посвящённых воскрешению журналиста Аркадия Бабченко.

Во вторник, 29 мая, крупные СМИ сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в спину на пороге своей квартиры в Киеве.

30 мая состоялась пресс-конференция СБУ, на которой выяснилось, что Бабченко жив, а подставное убийство было совершено в рамках спецоперации. Воскрешение журналиста тут же обыграли в сети интернет российские и украинские пользователи. Сильнее всего отреагировала аудитория Твиттера.

 

интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети

 

интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети

 

интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети

 

интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети

 

интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети

 

интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети

 

интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети

 

интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети


Пользователи социальной сети Facebook тоже не остались в стороне, и начали распространять стихотворения, посвящённые подставному убийству Бабченко.

интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети


Некоторые пользователи сравнили Бабченко с последним русским императором Николаем II, динозаврами и лидером большевиков Львом Троцким.


интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети

интернет,курьезы,Россия,убийство,журналист,Киев,покушение,социальные сети
Фото: Лентач
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