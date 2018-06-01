Спектакль «Снег в чужом городе»



В канун Нового года, когда все кругом готовятся к встрече праздника, в благополучной семье происходит нечто абсолютно непредсказуемое. Отец семейства сообщает о своем решении уйти навсегда. Вот так внезапно, не объясняя причин и оставив только горькое недоумение. Они прожили вместе много лет, воспитали детей, и все казалось идеальным, но эта ночь обнажит тайны и перевернет чувства каждого члена этой семьи.



Чудесный спектакль о любви и семье, о верности и творческом поиске, о прощении и понимание, поддержке и взаимопомощи. Спектакль о настоящей жизни сквозь слезы и смех. Будет ли дан шанс любви, даже если это непросто? Ведь каждый человек нуждается в заботе и поддержке близких людей!

