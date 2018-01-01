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Коты, поэты и балалайки
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
«Весна идет — весне дорогу!»
Вот и наступила долгожданная, волнующая и всеоживляющая весна. В Нижнем Тагиле пока еще немного снежно и слегка морозно, но синоптики нас уверяют, что это ненадолго.

Весна - это время перемен к лучшему. Деревья, птицы, озёра и реки - вся природа наполняется новыми красками и звуками.

Пора и нам с вами наполнять себя новыми впечатлениями, знаниями и навыками. Мы подобрали для вас интересные и, надеемся, полезные события и мероприятия Нижнего Тагила. У нас тут и баттлы, и рок-концерты, и самые знаменитые коты, и премьеры - всё по-весеннему.


Поэтический баттл на тему выборов
Бар «Гора», Огаркова, 2
3 марта, 18:00

В Нижнем Тагиле пройдет очередная поэтическая дуэль в «Гора Бар». На этот раз организаторы проекта решили обсудить тему предстоящих выборов.

В формате баттла чтецы смогут поделиться своим мнением о том, почему они принимают или не принимают участие в политических выборах. Участники делятся на две команды и читают стихотворения на заданную тему.

Для участия нужно написать текст или выбрать любое политическое стихотворение классика.
На поэтической площадке запрещена любая агитация и провокационные материалы (никакой агитации, фамилий, пропаганды или листовок).

Вход свободный, участие бесплатное. Для тех, кто захочет просто послушать, бронь столов: 89126432477
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Спектакли выходного дня
Премьера спектакля «Дюймовочка» в театре кукол
Нижнетагильский театр кукол, проспект Ленина, 14
3-4 марта, 11:00, 13:00

В Нижнетагильском театре кукол подготовили для зрителей новую постановку – спектакль «Дюймовочка», в котором два эльфа расскажут маленьким зрителям о жизни знакомой героини. Это, отметим, 74-й театральный сезон для культурного учреждения. Сотрудники театра уверяют, что в городе такой постановки еще не было. Театр в этом сезоне подготовил для юных зрителей много сюрпризов, которые не оставят равнодушными даже взрослых.

Спектакль, несмотря на погоду, готов окунуть тагильчан всех возрастов в весеннюю атмосферу. Премьера запланирована на 3 марта.


«Стеклянный зверинец»: лауреат престижных премий на сцене Молодежного театра в Нижнем Тагиле

Молодежный театр, Ильича, 37

В Нижнетагильском молодежном театре 5 марта в 19:00 зрителям покажут спектакль «Стеклянный зверинец». Лауреат престижных премий и участник болгарского фестиваля - самостоятельная работа режиссера Татьяны Захаровой и актеров двух театров.

Глубина и философичность пьесы Теннесси, оригинальная постановка режиссера Татьяны Захаровой, талантливая игра актеров никого не оставят равнодушным.

Телефон для справок: 8-912-045-49-57

8 3435 49 50 30
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Тагильский Граф и другие знаменитые коты и кошки
Говорят, не повезет, если черный кот дорогую перейдет. Наверное, это как-то связано с древними мифами. Во многих легендах котов считали олицетворением тьмы и колдовства. Но наши хвостатые совсем не про тьму, хотя по некоторым и не скажешь. Одно прозвище «Вампир» чего только стоит. Давайте познакомимся со знаменитыми пушистиками.
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Кино в Нижнем Тагиле
«Овод»
Кинотеатр «Красногвардеец»
2,3,4 марта, 13:00

Середина 19 века. В оккупированной австрийскими войсками Италии действуют силы сопротивления. Внутри этих событий — история человека, превратившегося из чистого восторженного юноши в непримиримого борца за независимость, легендарного и неуловимого овода.



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«За гранью реальности»
Кинотеатр «Россия»
2,4,4 марта, 11:00, 19:15

Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности — в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.
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«Со дна вершины»
Кинотеатр «Россия»
2,3,4 марта,17:10

Алексей Царёв — семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей — первый во всём. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. Но всё меняется в один миг...


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«Ван Гог. С любовью, Винсент»
Кинотеатр «Красногвардеец»
2 марта, 21:00
3,4 марта, 17:00, 19:00, 21:00

Это первый в мире полностью нарисованный масляными красками на холсте анимационный полнометражный фильм. Команда из 85 художников создавала каждый из 62450 кадров масляными красками на холсте в той же технике, в которой работал сам Ван Гог.

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Разное
2 марта, 18:00 к/т «Красногвардеец»

Клуб «Киногурман» приглашает встретить весну
на художественном проекте «Он и она: параллельные миры».

Параллельные прямые, несмотря на взаимное тяготение, никогда не пересекаются. И всё же в людских судьбах это происходит. Вопреки физическим законам и благодаря… Почему, как, для чего?
В программе вечера:
- открытие выставки живописных работ Светланы и Игоря Грищенко (член Союза художников России);
- хореографическая композиция в сопровождении скрипичного дуэта в исполнении студентов колледжа искусств Полины Дюгай, Алёны Волковой, Данилы Смирнова, Ильи Юрканцева в постановке Натальи Барановой;
- просмотр и обсуждение фильмов с замечательной актрисой Викторией Фёдоровой.

Приходите сами, приводите своих подруг и друзей.

Мультфильм «Махнем на Луну!»
Кинотеатр «Красногвардеец»
2, 3, 4 марта 11:00; 15:00
Афиша
Концерт «Балалайка собирает»
Нижнетагильский колледж искусств
2 марта, 18:00
Афиша
Выставка «Все на выборы!»
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
2-3 марта с 9:30 до 17:30
4 марта с 9:30 до 16:30
Афиша
Выставки выходного дня
Выставка «Призрачные фотографии»
Галерея Space Place
2 марта, 17:00


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Вечер памяти скульпторов и педагогов Людмилы и Василия Ушаковых
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
2 марта, 17:00
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Интерактивное занятие «Знакомьтесь - пещерный лев»
Музей природы и охраны окружающей среды
1 марта, 18:00

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Всемирный день писателя
3 марта
День детского телевидения и радиовещания
4 марта
Международный день зубного врача
6 марта
Международный женский день
8 марта
Международный день ди-джея
9 марта
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