Поэтический баттл на тему выборов
Бар «Гора», Огаркова, 2
3 марта, 18:00
В Нижнем Тагиле пройдет очередная поэтическая
дуэль в «Гора Бар». На этот раз организаторы проекта решили обсудить тему предстоящих выборов.
В формате баттла чтецы смогут поделиться своим мнением о том, почему они принимают или не принимают участие в политических выборах
. Участники делятся на две команды и читают стихотворения на заданную тему.
Для участия нужно написать текст или выбрать любое политическое стихотворение классика.
На поэтической площадке запрещена любая агитация и провокационные материалы (никакой агитации, фамилий, пропаганды или листовок).
Вход свободный, участие бесплатное. Для тех, кто захочет просто послушать, бронь столов: 89126432477