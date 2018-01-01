Вот и наступила долгожданная, волнующая и всеоживляющая весна. В Нижнем Тагиле пока еще немного снежно и слегка морозно, но синоптики нас уверяют, что это ненадолго.



Весна - это время перемен к лучшему. Деревья, птицы, озёра и реки - вся природа наполняется новыми красками и звуками.



Пора и нам с вами наполнять себя новыми впечатлениями, знаниями и навыками. Мы подобрали для вас интересные и, надеемся, полезные события и мероприятия Нижнего Тагила. У нас тут и баттлы, и рок-концерты, и самые знаменитые коты, и премьеры - всё по-весеннему.