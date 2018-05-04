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культобзор tagilcity.ru
День Победы, поведение в парках и горячая вода
Всё, что нужно знать о майских выходных в Нижнем Тагиле
Топ мероприятий с 5 по 9 мая
«Сошедшие с небес»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
5, 6, 7, 8, 9 мая, 13:00
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«Собибор»
Кинотеатр «Россия»
5, 6, 7, 8, 9 мая, 16:00, 20:45
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«Пока звучат их голоса...»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14
4 мая, 18:00
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Симпозиум скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае-2018»
5 мая - 5 июля
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«Игротека»
Центральная библиотека,
пр. Строителей, 1 «А»
5 мая,12:00
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«Смешарики. Дежавю»
Кинотеатр «Россия»
5, 6, 7, 8, 9 мая, 09:55, 13:50
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Региональные соревнования по художественной гимнастике «Мисс Весна»
Место ФОК «Президентский», пр. Уральский, 65,
5, 6 мая, 10:00
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Открытое лично-командное первенство и чемпионат города по тхэквондо
СОК «Металлург-форум»
5, 6 мая, 10:00
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73-я годовщина Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле
Расписание мероприятий
10 правил поведения в парках и других местах отдыха
После майских праздников на теплосетях Нижнего Тагила начнутся гидроиспытания. Так специалисты выявляют участки с изношенными трубами, чтобы вовремя приступить к их ремонту.
Чтобы отключение горячей воды не стало для горожан неожиданностью, редакция TagilCity.ru подготовила полный график испытаний по районам города.
График отключения горячей воды в Нижнем Тагиле
Посмотреть свой район
Ярких выходных, тагильчане!
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