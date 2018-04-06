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Пасха, нарратив, хоккей
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Чем запомнятся выходные нежного апреля - решать вам. Мы же вам пожелаем наслаждаться весной и радоваться каждому дню.

Пасха, День птиц и День меценатов - что это, как не повод быть счастливыми и добрыми? Вдохновляйтесь от каждого ветерка в форточку, рисуйте новые маршруты, пишите новые впечатления и будьте всегда на высоте!
Пасха в Нижнем Тагиле!
Пасхальные встречи
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
7 апреля

На выставке «Зримые свидетели мира невидимого» вы познакомитесь с иконографией иконы «Распятие», посвященной центральной теме страстного цикла, историческому событию Страстной Пятницы, предшествующей Пасхе, и иконой «Воскресение Христово. Сошествие во ад» - главным событием евангельской истории.

Познакомитесь с дореволюционными пасхальными открытками, изготовленными по эскизам русских художников. В заключительной части мероприятия посетителям будет предложено изготовить авторскую пасхальную открытку из предоставленного материала или оформить пасхальное яйцо.

Семейный мастер-класс «Пасхальный пряник»
«Кухня №1», ул. Дружинина, д. 82
7 апреля, 14:00
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«Пасха! Встречаем вместе»
Дворец культуры железнодорожников им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17
8 апреля, 13:00
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Спектакли в Нижнем Тагиле
«Волшебно кольцо»
Нижнетагильский театр Кукол, пр. Ленина, 14
31 марта, 11:00, 13:00

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«Пока она умирала»
Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
31 марта, 18:00
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Кино в Нижнем Тагиле
«Прекрасные дни в Аранхуэсе»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
6, 8 апреля, 19:00





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«Гоголь. Вий»
Кинотеатр «Родина 3D»
6 апреля - 19:10, 21:10, 23:05
7, 8 апреля - 11:30; 15:20; 17:15; 19:10; 21:10; 23:05

Кинотеатр «Россия»
6 апреля - 19:00, 20:55, 22:50
7, 8 апреля, 13:15; 15:10; 17:05; 19:00; 20:55; 22:50
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«Жажда смерти»
Кинотеатр «Родина 3D»
6, 7, 8 апреля - 22:50

Кинотеатр «Россия»
6, 7, 8 апреля, 22:55




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Все фильмы
Выставки
«Нарратив. Пространство путешествий»
Музей Изобразительных Искусств, ул. Уральская, 7
Открытие выставки 6 апреля в 17:00
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Авторские экскурсии Натальи Наумовой
Выставочные залы музея-заповедника, проспект Ленина, 1
7, 8 апреля - 14:00; 15:00
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Разное
Поэтическая дуэль
Бар «Гора», ул. Огаркова
8 апреля, 18:00

Прими участие в легендарной поэтической дуэли!

Участие бесплатное, вход свободный.
Две команды читают стихотворения на темы: «Sex & drugs & rock & roll» и «Любовь, душа, мир». Выясним, какие стихи круче? О добром мире или о безудержном роке?

Всего 2 раунда. В первом раунде выбираем тему-победителя и сильнейших чтецов, во втором раунде выбираем лучшего дуэлянта. Лучшему дуэлянту - денежное вознаграждение.
Подробнее: https://vk.com/moriakama

«Праздник сладкоежки»
Дворец культуры железнодорожников им. Гагарина, Хохрякова, 17
8 апреля, 16:00




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Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», посвящённый аниме и манга


Центральная городская библиотека
7 апреля, 15:00
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Первенство России среди юношей 2005 г.р. Переходной турнир Урал-Западная Сибирь
Дворец ледового спорта
7 апреля, 14:00, 16:30
8 апреля, 10:00, 12:30
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12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос)
День птиц в Нижнем Тагиле
Традиционный экологический праздник «День птиц»
Выставочные залы музея-заповедника, проспект Ленина, 1
7 апреля, 13:00

В программе праздника:
  • Знакомство с историей праздника и представителями самых многочисленных отрядов класса «Птицы».
  • Интерактивная творческая викторина «Обитатели трех стихий». Участники смогут проявить себя настоящими знатоками мира пернатых, а также узнают много интересного о птицах, обитающих на Урале. Победители викторины получат возможность создать необычную весеннюю композицию и украсить свой дом к празднику Светлой Пасхи.
  • Творческая мастерская «Угощение для пернатых». Каждый посетитель сможет своими руками изготовить вкусную съедобную кормушку для птиц.

Всемирный день здоровья
7 апреля
Пасха у православных христиан
8 апреля
День братьев и сестер
10 апреля


День Конституции Республики Крым
11 апреля
Всемирный день рок-н-ролла
13 апреля
День мецената и благотворителя в России
13 апреля
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