Пасхальные встречиИсторико-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
7 апреля
На выставке «Зримые свидетели мира невидимого» вы познакомитесь с иконографией иконы «Распятие», посвященной центральной теме страстного цикла, историческому событию Страстной Пятницы, предшествующей Пасхе, и иконой «Воскресение Христово. Сошествие во ад» - главным событием евангельской истории.
Познакомитесь с дореволюционными пасхальными открытками, изготовленными по эскизам русских художников. В заключительной части мероприятия посетителям будет предложено изготовить авторскую пасхальную открытку из предоставленного материала или оформить пасхальное яйцо.