Выставка «Малахитовый зал»
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина 1а
ср сб, вс — с 9.30 до 17.30
чт — с 11.00 до 19.00
пт — с 9.30 до 16.30
Выходные дни: понедельник, вторник.
Малахит — один из красивейших и ценных минералов, который в старину назвали «павлиньим камнем». Его декоративная ценность заключается в неповторимом рисунке — сочетании разноокрашенных зон
и полос, определенных условиями образования и роста минерала. Ему посвящен второй зал проекта «Особая кладовая» Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».