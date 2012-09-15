Сообщить новость
культобзор tagilcity.ru
Волшебное кольцо, скрытая реальность и дуэль
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Волшебные выходные в Нижнем Тагиле
Друзья!

Выходные в Нижнем Тагиле становятся всё чудеснее и волшебнее.

Невидимые картины, «Волшебное кольцо», малахитовые залы - сказка уже совсем близко. Осталось только купить много мишуры, съесть пару мандаринов и отправиться навстречу приключениям.

А событий для этого в Нижнем Тагиле - предостаточно. Посмотрите культобзор и проведите свои выходные с наслаждением.
Топ мероприятий выходных в Нижнем Тагиле
Поэтическая дуэль «Есенин vs Маяковский»
Бар «Гора», Огаркова, 2
10 декабря, 18:00
Любой желающий может сразиться в захватывающей поэтической дуэли. Стреляться не придется. А вот прочесть ярко и достойно стихотворения классиков - то, что нужно! Вход свободный, участие бесплатное. Читаем наизусть и со шпаргалкой. Приходите!
Подробнее
«Волшебное кольцо»
История повествует о добром бедняке Иване, который готов отдать последние монеты, чтобы помочь несчастным. Так он спасает от гибели кошку, собаку и змейку. Неожиданно оказалось, что змея – дочь царя. За спасение она отблагодарила Ивана волшебным кольцом, исполняющим желания.


Подробнее
Выставка невидимых картин «Скрытая реальность»
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
04 декабря - 14 февраля
«Скрытая реальность» - это инновационный проект, представляющий коллекцию 3D оптоклонов и невидимых картин.
Подробнее
Кино в Нижнем Тагиле
«Конкурс»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
Понедельник, 11 декабря, 18:00


Подробнее
«Счастливого дня смерти»
Кинотеатр «Россия»
8 декабря 15:05, 19:10, 20:40, 23:00
9 декабря 15:05, 19:10, 20:40, 23:00 10 декабря 15:05, 19:10, 20:40, 23:00
Подробнее
Документальный фильм «Последний поход барона»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
9-13 декабря

Подробнее
Спектакли в Нижнем Тагиле
«Двенадцать стульев»
Нижнетагильский драматический театр
08 декабря - 10 декабря
Куплеты в двух частях
По роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова в инсценировке Николая Коляды
Для взрослых 12+
Подробнее
«Вдовий пароход»
Молодежный театр, ул. Ильича, д.37
Пятница, 08 декабря 18:00
Режиссер - Татьяна Захарова
Сценография - Людмила Семячкова, заслуженный работник культуры

Подробнее
«Три лика России»
Молодежный театр, ул. Ильича, д.37
9 декабря, 17:00




Подробнее
Все спектакли
Хакатон представляет собой непрерывный «марафон программистов» – короткое динамичное мероприятие, проводимое с целью популяризации информационно-коммуникационных технологий среди молодого поколения, привлечения молодежи Нижнего Тагила к процессу создания уникального продукта в области IT; формирования высококвалифицированных кадров в области IT.

Новый 2018 год
Новый год на носу! Скорее загляните в наш новогодний раздел. Редакция TagilCity.ru подобрала для вас советы: как и в чем справлять Новый 2018 год, что подарить, где отметить и куда пойди. Ярмарки, ёлки, катки - всё лучшее в удобном и красивом спецпроекте.
Посмотреть проект
Выставки в Нижнем Тагиле
Выставка «Малахитовый зал»
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина 1а
ср сб, вс — с 9.30 до 17.30
чт — с 11.00 до 19.00
пт — с 9.30 до 16.30
Выходные дни: понедельник, вторник.

Малахит — один из красивейших и ценных минералов, который в старину назвали «павлиньим камнем». Его декоративная ценность заключается в неповторимом рисунке — сочетании разноокрашенных зон
и полос, определенных условиями образования и роста минерала. Ему посвящен второй зал проекта «Особая кладовая» Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

«Детская иллюстрация – мир взрослых в мире детей»
Музей Изобразительных Искусств, ул. Уральская, 7
7 декабря - 14 января 2018
Подробнее
«Вымирание»
Галерея Space Place,пр. Строителей, 1А
Пятница, 08 декабря, 17:00


Подробнее
«История застройки усадьбы»
Музей-усадьба «Демидовская дача», Красногвардейская, 5а
5 декабря - 31 декабря
Подробнее
Все выставки
Это интересно
Новый экстремальный аттракцион появится в парке им. Бондина в Нижнем Тагиле

Читать новость
Спортсмены Нижнего Тагила согласны побеждать на Олимпиаде и под нейтральным флагом
Читать новость
Строительство ледового городка началось в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)



Читать новость
Ёлки будут усиленно охраняться в лесах Свердловской области перед Новым Годом


Читать новости
Мероприятия для детей и другие события
Новогоднее интерактивное мероприятие «История почты»
Историко-технический музей «Дом Черепановых»
9 декабря, 14:00
Подробнее
Органный концерт «В созвездии Баха»
Зал Музея изобразительных искусств (ул. Уральская, 7)
9 декабря, 16:00



Подробнее
«Приключения поющих поросят»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14
Суббота, 9 декабря, 11:00, 13:00



Подробнее
«Кошка в сапожках»
Молодежный театр, ул. Ильича, д.37
10 декабря, 12:00




Подробнее
Друзья! На TagilCity.ru новая рубрика - «Фотопрогулка». Если вы заметили что-то интересное, красивое и необычное, то обязательно присылайте нам фото и видео. Давайте вместе делиться любопытными наблюдениями?

Высылайте ваши фото в редакцию на почту pressa@tagilcity.ru! Авторам лучших фото - подарки от редакции TagilCity.ru.
Праздники и памятные дни 9-15.12.2017
День Героев Отечества в России
9 декабря
Международный день борьбы с коррупцией
9 декабря
Международный день прав человека
10 декабря
Всемирный день футбола
10 декабря
День Конституции РФ
12 декабря
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей
15 декабря
Друзья! Сосем скоро в Нижнем Тагиле появятся ледовые городки и катки под открытым небом.
У вас есть коньки? А на лыжах вы катаетесь?
Это развивает все группы мышц - и никакого тренажерного зала не надо!

Вот стишок Агнии Барто для вас:
Отложи, читатель, книжку,
Отдохнём с тобой часок.
Мы возьмём коньки под мышку —
И вприпрыжку на каток!
Текст, оформление: Камила Мориак
Подписаться на новости