Друзья! Сосем скоро в Нижнем Тагиле появятся ледовые городки и катки под открытым небом.

У вас есть коньки? А на лыжах вы катаетесь?

Это развивает все группы мышц - и никакого тренажерного зала не надо!



Вот стишок Агнии Барто для вас:

Отложи, читатель, книжку,

Отдохнём с тобой часок.

Мы возьмём коньки под мышку —

И вприпрыжку на каток!

