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8 Марта, Театралиада и Оксана
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Милые, прекрасные девочки, девушки, женщины, бабушки Нижнего Тагила! С 8 Марта вас! Пусть в вашей душе всегда распускаются самые красивые цветы мира, в ваших глазах всегда светит нежное, весеннее солнышко, а в ваших сердцах вечно живет любовь. Добрых выходных всем тагильчанам. Приятного отдыха.
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Праздничный концерт в честь 8 Марта состоялся в Нижнетагильском цирке
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Мэр Нижнего Тагила поздравил горожанок с Международным женским днём
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Кино в Нижнем Тагиле
Излом времени
Кинотеатр «РОДИНА 3D»
8 марта, 19:15
9,10,11 марта, 09:00, 13:05, 15:10, 19:15

Кинотеатр «Россия»
9,10,11 марта, 10:00, 12:05, 14:10, 18:45
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Чёрная Пантера
Кинотеатр «Россия»
9,10,11 марта 16:15



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Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
Кинотеатр «Россия»
8 марта, 21:10
9,10,11 марта, 09:15, 21:10

Афиша
Все фильмы
Праздничный концерт в честь 8 Марта в Нижнетагильском цирке
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Тагильчанка Михалина Лысова выступит на Паралимпийских играх в Пхёнчхане
Международный паралимийский комитет (МПК) разрешил тагильчанке Михалине Лысовой выступать на Паралимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

Информация была накануне озвучена пресс-службой Паралимпийского комитета России.
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Владимир Путин в Нижнем Тагиле
Читать о приезде президента
Выставки в Нижнем Тагиле
Проект control
Центральная библиотека Пр. Строителей, 1
10 марта, 17:00



Афиша
Выставка тагильских художников Светланы и Игоря Грищенко
Кинотеатр «Красногвардеец»
9,10,11 марта, 12:00

Афиша
Юбилейная выставка Валентина Безбородова «Воплощения…»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
9,10,11 марта с 17:00 до 18:00
Афиша
Все выставки
Спектакли в Нижнем Тагиле
Фото: Нижнетагильский драматический театр
13 театров будут соревноваться на Театралиаде в Нижнем Тагиле
12 марта в Нижнем Тагиле состоится театрально-спортивный праздник. 13 театров сразятся на Театралиаде.

В Нижний Тагил приедут самые спортивные артисты и сотрудники театров.
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Тартюф
Нижнетагильский драматический театр
8 марта, 18:00

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Портрет Демидовых
Молодежный театр, ул. Ильича, д.37
9 марта, 13:00

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С широко закрытыми глазами
Молодежный театр, ул. Ильича, д.37
9 марта, 18:00
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Все спектакли
Праздники и памятные дни 9-16.03.2018
Всемирный день ди-джея
9 марта
День работников архивов
10 марта
День работников геодезии и картографии России
11 марта
День работника органов наркоконтроля
11 марта
День сотрудников частных охранных агентств
11 марта
День Содружества наций
12 марта
День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России

12 марта
Международный день рек
14 марта
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ 18 МАРТА 2018 ГОДА

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Дворец культуры «Юбилейный»(ул. Фрунзе,39)
11:00-12:00- Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии
12:00 - 14:00 - Концертная программа с участием коллективов ДК «Юбилейный
12:00 - 13:00 - Образцовый коллектив творческая студия «Флай», Заслуженный коллектив народного творчества хореографический ансамбль «Родничок», группа «Джинсовый кот» Образцового коллектива студии «ДЮМА»
13.00 - 14.00 - Народный коллектив ансамбль песни и танца «Белая Черемушка»
15:00 - 16:00 - Спектакль «Привет мартышке» Нижнетагильского театра кукол

Конференц-зал ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»(ул. Гагарина, 15)
11:00 - 13:00 — Концертная программа с участием народного хора русской песни «Уральский малахит», хора ветеранов, солистов и танцевальных коллективов ФКП «НТИИМ»
13:00 - 14:00 — Концертная программа коллективов Детской школы искусств № 2
15:00-16:00 — Спектакль «Принцесса и горошина» Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

ДК п. В. Черемшанка( ул. Полуденская, 25)
12.00-14.00 -Праздничная концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности:
- выступления коллектива ДК пос. Черемшанка: танц. студия «Импульс»,
- выступление народного коллектива хора «Тагильские россыпи»

ДК п. В. Евстюниха(ул. Лайская, 19)
9:00-21:00 – Работа выставки работ детского художественного творчества «Мы родились в России»;
13:00-13:30 – Выступление народного коллектива хора «Тагильские россыпи»;
13:30-14:30 – Концертная программа «Мы верим в Россию!» - выступления коллективов ДК пос. Евстюниха: танц. студия «Акварель», вокальная группа «Планета KIDS»

ТАГИЛСТРОЕВСКИЙ РАЙОН

Дворец культуры железнодорожников им. Гагарина(ул. Хохрякова, 17)
13:00 - 14:00 - Концертная программа коллективов ДК Железнодорожников им. Гагарина:
вокальная студия «Золотой апельсин», шоу-балет «Экспрессия»
15:00 - 16:00 - Народный коллектив ансамбль «Тагильские незабудки» Дворца национальных культур
16.00 - 17.00 - Концертная программа ансамбля русских народных инструментов «Рябинка» им. О.Д. Попова Музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

МБУ «Дворец национальных культур»(ул. Кольцова, 23)
11:00 - 12:00 — Спектакль «Привет мартышке» Нижнетагильского театра кукол
12:00 - 14:00 — Концертная программа коллективов МБУ «ДНК»:
народный коллектив татарской и башкирской культуры «Ялкын», вокально-эстрадная группа «Дилайт», студия эстрадного творчества «Смайл»
14:00 - 15:00 — Народный коллектив хор ветеранов Дворца культуры им. И.В. Окунева
15:00 - 16:00 — Концертная программа коллективов МБУ «ДНК»:
народный коллектив русской песни «Рябинушка»
17:00 -18:00 — Спектакль «Три поросенка» Молодежного театра

Центр культуры и искусства НТМК(ул. Металлургов, 1)
11:00 - 14:00 — Концертная программа коллективов ЦК и И НТМК:
11:00– 12:00 – Хор «Родная песня» Фольклорный ансамбль «Подковушка»
12:00 – 14:00 - Шоу-балет «Альянс»
  • - Арт-проект «Танц-артерия»
  • - Вокальная студия «Паприка»
  • - Студия танца «Victory Dance»
  • - Школа балета «Реверанс»
  • - театральная студия «Мельпомена» (ростовые куклы)
14:00 – 15:00 — Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии
15:00 – 16:30 — Концертная программа коллективов ЦК и НТМК
16:30 – 17:30 — Народный коллектив Хора ветеранов Дворца культуры им. И.В. Окунева

ДК с. Серебрянка(ул. Советская, 35)
12:00-13:00 - Праздничная концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности МБУК ДЦ «Урал»

ДК с. В. Ослянка(ул. Уральская, 50)
13:00-14:00 - Праздничная концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности МБУК ДЦ «Урал»

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Дворец культуры «Космос»(Щорса, 8а)
10:30 -11:30 — Народный коллектив ансамбль песни и танца «Белая Черемушка» ДК «Юбилейный»
12:00 – 14:00 — Концертная программа коллективов Дворца культуры «КОСМОС»
14:00 – 15:00 — Народный хор русской песни «Уральский малахит» ФКП «НТИИМ»
16:00 - 18:00 — Концертная программа коллективов ДК «Космос»

Дворец культуры им. И.В. Окунева(пр. Вагоностроителей, 1)
12:00 -13:00 — Оркестр народных инструментов «Тагильские гармоники» Нижнетагильской филармонии
14:00 – 15:00 — Камерный оркестр «Демидов-камерата» Нижнетагильской филармонии

Детская юношеская спортивная школа № 2(ул. Свердлова, 23а)
13:00 -14:00 — Народный коллектив ансамбль «Тагильские незабудки» Дворца национальных культур

ДК п. В. Сухоложский(ул. Краснофлотская, 28)
12:00-13:00 Праздничная концертная программа «Мы гордимся страной»
15:00-16:00 – Семейный мульт-праздник «Дорогой добра!»
Текст, оформление: Камила Мориак
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