- Арт-проект «Танц-артерия»

- Вокальная студия «Паприка»

- Студия танца «Victory Dance»

- Школа балета «Реверанс»

- театральная студия «Мельпомена» (ростовые куклы)

Дворец культуры «Юбилейный»(ул. Фрунзе,39)11:00-12:00- Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии12:00 - 14:00 - Концертная программа с участием коллективов ДК «Юбилейный12:00 - 13:00 - Образцовый коллектив творческая студия «Флай», Заслуженный коллектив народного творчества хореографический ансамбль «Родничок», группа «Джинсовый кот» Образцового коллектива студии «ДЮМА»13.00 - 14.00 - Народный коллектив ансамбль песни и танца «Белая Черемушка»15:00 - 16:00 - Спектакль «Привет мартышке» Нижнетагильского театра куколКонференц-зал ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»(ул. Гагарина, 15)11:00 - 13:00 — Концертная программа с участием народного хора русской песни «Уральский малахит», хора ветеранов, солистов и танцевальных коллективов ФКП «НТИИМ»13:00 - 14:00 — Концертная программа коллективов Детской школы искусств № 215:00-16:00 — Спектакль «Принцесса и горошина» Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-СибирякаДК п. В. Черемшанка( ул. Полуденская, 25)12.00-14.00 -Праздничная концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности:- выступления коллектива ДК пос. Черемшанка: танц. студия «Импульс»,- выступление народного коллектива хора «Тагильские россыпи»ДК п. В. Евстюниха(ул. Лайская, 19)9:00-21:00 – Работа выставки работ детского художественного творчества «Мы родились в России»;13:00-13:30 – Выступление народного коллектива хора «Тагильские россыпи»;13:30-14:30 – Концертная программа «Мы верим в Россию!» - выступления коллективов ДК пос. Евстюниха: танц. студия «Акварель», вокальная группа «Планета KIDS»Дворец культуры железнодорожников им. Гагарина(ул. Хохрякова, 17)13:00 - 14:00 - Концертная программа коллективов ДК Железнодорожников им. Гагарина:вокальная студия «Золотой апельсин», шоу-балет «Экспрессия»15:00 - 16:00 - Народный коллектив ансамбль «Тагильские незабудки» Дворца национальных культур16.00 - 17.00 - Концертная программа ансамбля русских народных инструментов «Рябинка» им. О.Д. Попова Музея-заповедника «Горнозаводской Урал»МБУ «Дворец национальных культур»(ул. Кольцова, 23)11:00 - 12:00 — Спектакль «Привет мартышке» Нижнетагильского театра кукол12:00 - 14:00 — Концертная программа коллективов МБУ «ДНК»:народный коллектив татарской и башкирской культуры «Ялкын», вокально-эстрадная группа «Дилайт», студия эстрадного творчества «Смайл»14:00 - 15:00 — Народный коллектив хор ветеранов Дворца культуры им. И.В. Окунева15:00 - 16:00 — Концертная программа коллективов МБУ «ДНК»:народный коллектив русской песни «Рябинушка»17:00 -18:00 — Спектакль «Три поросенка» Молодежного театраЦентр культуры и искусства НТМК(ул. Металлургов, 1)11:00 - 14:00 — Концертная программа коллективов ЦК и И НТМК:11:00– 12:00 – Хор «Родная песня» Фольклорный ансамбль «Подковушка»12:00 – 14:00 - Шоу-балет «Альянс»14:00 – 15:00 — Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии15:00 – 16:30 — Концертная программа коллективов ЦК и НТМК16:30 – 17:30 — Народный коллектив Хора ветеранов Дворца культуры им. И.В. ОкуневаДК с. Серебрянка(ул. Советская, 35)12:00-13:00 - Праздничная концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности МБУК ДЦ «Урал»ДК с. В. Ослянка(ул. Уральская, 50)13:00-14:00 - Праздничная концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности МБУК ДЦ «Урал»Дворец культуры «Космос»(Щорса, 8а)10:30 -11:30 — Народный коллектив ансамбль песни и танца «Белая Черемушка» ДК «Юбилейный»12:00 – 14:00 — Концертная программа коллективов Дворца культуры «КОСМОС»14:00 – 15:00 — Народный хор русской песни «Уральский малахит» ФКП «НТИИМ»16:00 - 18:00 — Концертная программа коллективов ДК «Космос»Дворец культуры им. И.В. Окунева(пр. Вагоностроителей, 1)12:00 -13:00 — Оркестр народных инструментов «Тагильские гармоники» Нижнетагильской филармонии14:00 – 15:00 — Камерный оркестр «Демидов-камерата» Нижнетагильской филармонииДетская юношеская спортивная школа № 2(ул. Свердлова, 23а)13:00 -14:00 — Народный коллектив ансамбль «Тагильские незабудки» Дворца национальных культурДК п. В. Сухоложский(ул. Краснофлотская, 28)12:00-13:00 Праздничная концертная программа «Мы гордимся страной»15:00-16:00 – Семейный мульт-праздник «Дорогой добра!»