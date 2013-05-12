«Суббота с музеем-заповедником» на этой неделе пройдёт в Краеведческой библиотеке, нас приглашают на лекцию о реформе русского языка Петра I. Обещают, что у каждого участника будет возможность увидеть и полистать книги эпохи преобразований.



Открываются сразу три выставки для спокойного созерцания и размышления, особо отмечаем «Кто правит миром?».



Поклонникам более активного отдыха предлагаем присоединиться к прогулке-квесту.



Ну а если никак не можете выбрать между диваном и прогулкой, сходите в кино, ещё можно успеть на «Собибор».



График отдыха 2/2 во вторник поддержит филармония, там последний концерт органного сезона.