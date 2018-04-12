12 апреля в России отмечают День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый космический полет.
Мы подобрали для вас самые космические мероприятия города.
Кто первым полетел к космос, мы знаем.
А кто станет Человеком года 2018? 18 победителей в номинациях по решению жюри мы узнаем 18 апреля. А вот в номинации Личность года - всё зависит от ваших голосов. Голосуйте за номинантов главного события весны и знайте тагильских героев в лицо!
Выставка «Трио» Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом» Выставка продлится до 3 июня 10:00-17:00
Мастер использует также в творчестве художественные образы, созданные Елизаветой Бем, Леонидом Барановым (серия «Милые старики»).
На выставке представлено 16 подносов с цветочной и сюжетной росписью; 18 предметов расписной керамики: вазы, солонка, сахарница, кувшины, чашки, тарелки и т.п.; настоящей изюминкой выставки стали 33 предмета тайского и английского фарфора, расписанные Н.Ю. Маслиховой