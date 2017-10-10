культобзор tagilcity.ru
Поэзия, хоккей,
хор ветеранов и цветы
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Выходные с 13 по 15 октября
Друзья! Эта неделя была такая теплая и золотая, что выходные должны быть ярче солнца и дороже золота. Не пропустите интересные мероприятия в Нижнем Тагиле, будьте веселыми и добрыми.
Цветочные мероприятия
Выставка «Призрачные цветы»
Галерея Space Place
пр. Строителей, 1а
13 октября
17:00

«Призрачные цветы» исследуют красочные отношения людей и цветов в городских условиях.


Луна Ходос - это сотрудничество двух художников из Торонто, Канада. Они начали совместную работу в 2010 году с использованием аналоговой фотографии и продолжают расширять свою практику с использованием новых медиа. «Призрачные цветы» - это серия для их первой книги, которая будет опубликована в 2018 году.

Афиша

Выставка Эльвиры Ершовой «О разном… цветочные и сюжетные композиции»
Музей Изобразительных Искусств, ул. Уральская, 7
11 октября - 12 ноября
с 16:00 до 00:00

На выставке представлено около 60 работ, написанных художницей за последние три года, часть из них была специально создана для данной выставки. Эльвира ЕРШОВА с упоением пишет цветочные и ягодные композиции, увлеченно создает авторские пейзажи и сюжетные композиции, с особым упоением работает над копийными подносами. В экспозиции представлено 25 цветочно-ягодных композиций и 35 работ в сюжетном направлении, из них 12 авторских композиций.
Афиша
11 октября в Нижнем Тагиле были красивые природные явления: утром установился густой туман, а вечером горожан ждал красивый закат.
Любителям спорта и здорового образа жизни
В воскресенье 15 октября у тагильской команды «Спутник» состоится домашняя игра. В честь этого ТagilCity.ru запускает розыгрыш! Условия ищите уже в субботу 14 октября в группе TagilCity.ru ВКонтакте.

К сожалению, пока наши хоккеисты проигрывают. Может, им не хватает вашей поддержки? Приходите на игры болеть!

Кстати, у команды появился новый тренер. Редакция TagilCity.ru желает команде удачи в этой домашней серии!
Тестирования населения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
ГЛК «Гора Белая»
14 октября
11:00

Уже давно мечтаешь получить отличительный знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»?!
Тогда эта информация для тебя!


Для того, чтобы сдать нормы ГТО, необходимо:

  • Заполнить заявку, прикрепленную к записи (ссылка на запись ниже)
  • Отправить заявку на эл.почту: tsvetkov.gto@mail.ru
  • Получить медицинский допуск (выдается в поликлинике по месту прописки)
  • Приехать 14.10.2017 г. в 11.00 на ГК «Гора Белая» взяв с собой паспорт, мед. допуск, спортивную одежду, принадлежности для бассейна, силу, ловкость, точность, скорость и хорошее настроение


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Авантюристам, любителям истории и драгоцееностей

История добычи золота на Урале в XVIII - начале XX в
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина
14 октября
15:00

Лекция доктора исторических наук Евгения Юрьевича Рукосуева «История добычи золота на Урале в XVIII - начале XX в.»

Евгений Юрьевич так же является автором многочисленных монографий.

На лекции речь пойдет о дореволюционном периоде золотодобычи на Урале (1745-1917 гг.), о законопроектах, регламентировавших горную промышленность и золотоплатиновый промысел, о технологиях добывания драгоценного металла и, конечно, о легендах, которые всегда сопровождают этот желтый металл!
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Поклонникам хорового пения
Отчётный концерт Народного хора ветеранов
Дворец культуры имени И.В. Окунева
14 октября
15:00

14 октября в большом зале дворца культуры имени И.В. Окунева состоится Отчётный концерт Народного хора ветеранов. Более 30 лет коллектив под руководством Геннадия Васильевича Минеева успешно живёт и развивается в стенах ДК.

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Творческие новости
Инклюзивный фестиваль творчества «Дружба» пройдет 4 ноября в Нижнем Тагиле
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Нижний Тагил получил 2 награды всероссийской туристской премии «Маршрут года»
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Бесплатный обмен книгами появился на Старателе в Нижнем Тагиле
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Любителям поэзии
20 авторов уже подали заявку на участие в поэтическом слэме. Сочинителям Нижнего Тагила предстоит читать стихотворения собственного сочинения. В поэтической битве будет три тура, оценивать участников предстоит зрителям. Вход свободный, приходите болеть за своих друзей.

Поэтический слэм «Вольности» в баре «Гора»
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
14 октября
19:00


Позволь себе вольность назваться поэтом. Прими участие в поэтическом слэме 14 октября в баре «Гора». Сделай то, что кажется невозможным, – заработай на своих стихах!

За считанные минуты успей впечатлить жюри своей поэзией – и победа у тебя в кармане. Учитывается и подача, и содержание. Судьи выбираются из зала – именно вы, уважаемая публика, решите судьбу поэтов.

Ждём также всех желающих послушать и поболеть. Вход свободный.

Записаться на Вольности Слэм и подробнее ознакомиться с правилами можно здесь: https://vk.cc/7aELdO или за 30 минут до начала мероприятия при наличии свободных мест.
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Праздники и памятные дни
Кто и что может отметить?
День боса (шефа)
16 октября
День хлеба
16 октября
День посиделок при свечах
17 октября
День патоки и восточных сладостей
18 октября
День написания письма в будущее

19 октября
Международный день повара


21 октября
Всемирный день статистики



21 октября
День рождения ксерокопии

22 октября
Текст, оформление: Камила Мориак, Александра Постоногова
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