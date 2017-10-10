Поэтический слэм «Вольности» в баре «Гора»
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
14 октября
19:00
Позволь себе вольность назваться поэтом. Прими участие в поэтическом слэме 14 октября в баре «Гора». Сделай то, что кажется невозможным, – заработай на своих стихах!
За считанные минуты успей впечатлить жюри своей поэзией – и победа у тебя в кармане. Учитывается и подача, и содержание. Судьи выбираются из зала – именно вы, уважаемая публика, решите судьбу поэтов.
Ждём также всех желающих послушать и поболеть. Вход свободный.
Записаться на Вольности Слэм и подробнее ознакомиться с правилами можно здесь: https://vk.cc/7aELdO
или за 30 минут до начала мероприятия при наличии свободных мест.