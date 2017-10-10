Выставка Эльвиры Ершовой «О разном… цветочные и сюжетные композиции»

Музей Изобразительных Искусств, ул. Уральская, 7

11 октября - 12 ноября

с 16:00 до 00:00



На выставке представлено около 60 работ, написанных художницей за последние три года, часть из них была специально создана для данной выставки. Эльвира ЕРШОВА с упоением пишет цветочные и ягодные композиции, увлеченно создает авторские пейзажи и сюжетные композиции, с особым упоением работает над копийными подносами. В экспозиции представлено 25 цветочно-ягодных композиций и 35 работ в сюжетном направлении, из них 12 авторских композиций.