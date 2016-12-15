В центре Нижнего Тагила собрали 18-метровую ель! Скоро зимняя красавица будет освещать Театральную площадь тысячами огней. А рядом с ней каждый день появляются волшебные фигурки и сказочные персонажи из льда, гирлянд и мишуры.
А какая высокая и захватывающая горка в этом году! Ее длина составляет 50 метров.
Погода в эти выходные - чудесная. Поэтому смело идите на прогулку. Но не забывайте про музеи и театры. Мы вам составили интересную программу мероприятий. Добрых выходных!
Строительство Ледового городка, декабрь 2017 Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле началось строительство праздничных площадок. Всего их будет - три. Центральное место для новогодних концертов и гуляний - Театральная площадь. Там уже установили ель и сцену, а также сказочных персонажей и различные фигуры из льда. 25 декабря планируется сдать городок.
Чтобы приготовить чай «Масала», сначала перемешайте все специи: молотый мускатный орех, мелко нарезанные имбирь, гвоздику и кардамон. Потом возьмите кастрюлю и налейте в нее молоко. Добавьте к молоку чай и приготовленные специи. Поставьте чай на плиту и доведите до кипения. Нужно помешивать. После того, как закипит, сбавьте огонь и поварите чай на медленном огне около 2-3 минут. Затем разлейте чай по кружкам. Чай «Масала»
пьется сразу. Если он постоит, то уже не будет того вкуса. Приятного вам чаепития!
На TagilCity.ru стартовал интернет-этап конкурса красоты «Пышная краса». Харизматичные, талантливые, сексапильные девушки сломают стереотипы 90-60-90. Принять участие в голосовании можно здесь:«Пышная краса».
Новый 2018 год
Новый год на носу! Скорее загляните в наш новогодний раздел. Редакция TagilCity.ru подобрала для вас советы: как и в чем справлять Новый 2018 год, что подарить, где отметить и куда пойди. Ярмарки, ёлки, катки - всё лучшее в удобном и красивом спецпроекте.
На выставке представлены 22 живописные работы известного художника Ильи Глазунова, посвященные Куликовской битве и хранящиеся в Тульском художественном музее.
В истории нашей страны есть наиболее тяжелые и разрушительные периоды. Одно из них – властвование Золотой Орды. Переломным моментом в судьбе Средневековой Руси стала Куликовская битва 1380 года под предводительством князя Дмитрия Донского, которая позволила в будущем окончательно освободиться от гнета монголо-татар. Куликовская битва стала одним из важнейших событий в истории Руси XIV века. Она во многом определила дальнейшую судьбу Российского государства, стала началом освобождения и объединения Руси.
Выставка авторских кукол
13 декабря в 11.00 в детско-юношеской библиотеке состоится презентация выставки авторских кукол. На открытии будет автор работ Шкабара Светлана Германовна.
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«Ремесло, или дело всей жизни»
Музей истории подносного промысла, ул. Тагильская, 24 5 декабря - 31 декабря
Установка новогодней ели началась в ледовом городке Нижнего Тагила (ВИДЕО)
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Тагильчанка Михалина Лысова завоевала два «золота» на Кубке мира
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Тагильская резиденция Деда Мороза начала прием писем от юных горожан
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