15 декабря - Международный день чая.



Редакция TagilCity.ru подготовила для вас душевный рецепт чая «Масала».



Вам понадобится:

Молоко 100 мл

Вода 200 мл

Сахар 2 ч.л.

Черный чай 1 ч.л.

Мускатный орех 0.25 ч.л.

Имбирь 0.25 ч.л.

Гвоздика 3 шт.

Кардамон по вкусу



Чтобы приготовить чай «Масала», сначала перемешайте все специи: молотый мускатный орех, мелко нарезанные имбирь, гвоздику и кардамон. Потом возьмите кастрюлю и налейте в нее молоко. Добавьте к молоку чай и приготовленные специи. Поставьте чай на плиту и доведите до кипения. Нужно помешивать. После того, как закипит, сбавьте огонь и поварите чай на медленном огне около 2-3 минут. Затем разлейте чай по кружкам. Чай «Масала» пьется сразу. Если он постоит, то уже не будет того вкуса. Приятного вам чаепития!

