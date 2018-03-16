Сообщить новость
культобзор tagilcity.ru
Президент, Лара Крофт и Шерлок Гномс
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Все на выборы!
Друзья!

Ни для кого не секрет, что главное событие этих выходных - выборы президента РФ. Редакция TagilCity.ru всем составом отправится в воскресенье выбирать будущего президента страны. Сходите и вы. Это важно для нашего государства.

А пока вы думаете, за кого вы отдадите свой голос, сходите на выставку, или в театр, или в кино.

Расслабьтесь и думайте о хорошем. Мы подобрали для вас самые интересные мероприятия.

Для тех, кто всё еще не знает свой избирательный участок, мы сделали полезную ссылку в конце культобзора.

Хороших выходных!
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ 18 МАРТА 2018 ГОДА

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Дворец культуры «Юбилейный»(ул. Фрунзе,39)
11:00-12:00- Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии
12:00 - 14:00 - Концертная программа с участием коллективов ДК «Юбилейный
12:00 - 13:00 - Образцовый коллектив творческая студия «Флай», Заслуженный коллектив народного творчества хореографический ансамбль «Родничок», группа «Джинсовый кот» Образцового коллектива студии «ДЮМА»
13.00 - 14.00 - Народный коллектив ансамбль песни и танца «Белая Черемушка»
15:00 - 16:00 - Спектакль «Привет мартышке» Нижнетагильского театра кукол

Конференц-зал ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»(ул. Гагарина, 15)
11:00 - 13:00 — Концертная программа с участием народного хора русской песни «Уральский малахит», хора ветеранов, солистов и танцевальных коллективов ФКП «НТИИМ»
13:00 - 14:00 — Концертная программа коллективов Детской школы искусств № 2
15:00-16:00 — Спектакль «Принцесса и горошина» Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

ДК п. В. Черемшанка( ул. Полуденская, 25)
12.00-14.00 -Праздничная концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности:
- выступления коллектива ДК пос. Черемшанка: танц. студия «Импульс»,
- выступление народного коллектива хора «Тагильские россыпи»

ДК п. В. Евстюниха(ул. Лайская, 19)
9:00-21:00 – Работа выставки работ детского художественного творчества «Мы родились в России»;
13:00-13:30 – Выступление народного коллектива хора «Тагильские россыпи»;
13:30-14:30 – Концертная программа «Мы верим в Россию!» - выступления коллективов ДК пос. Евстюниха: танц. студия «Акварель», вокальная группа «Планета KIDS»

ТАГИЛСТРОЕВСКИЙ РАЙОН

Дворец культуры железнодорожников им. Гагарина(ул. Хохрякова, 17)
13:00 - 14:00 - Концертная программа коллективов ДК Железнодорожников им. Гагарина:
вокальная студия «Золотой апельсин», шоу-балет «Экспрессия»
15:00 - 16:00 - Народный коллектив ансамбль «Тагильские незабудки» Дворца национальных культур
16.00 - 17.00 - Концертная программа ансамбля русских народных инструментов «Рябинка» им. О.Д. Попова Музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

МБУ «Дворец национальных культур»(ул. Кольцова, 23)
11:00 - 12:00 — Спектакль «Привет мартышке» Нижнетагильского театра кукол
12:00 - 14:00 — Концертная программа коллективов МБУ «ДНК»:
народный коллектив татарской и башкирской культуры «Ялкын», вокально-эстрадная группа «Дилайт», студия эстрадного творчества «Смайл»
14:00 - 15:00 — Народный коллектив хор ветеранов Дворца культуры им. И.В. Окунева
15:00 - 16:00 — Концертная программа коллективов МБУ «ДНК»:
народный коллектив русской песни «Рябинушка»
17:00 -18:00 — Спектакль «Три поросенка» Молодежного театра

Центр культуры и искусства НТМК(ул. Металлургов, 1)
11:00 - 14:00 — Концертная программа коллективов ЦК и И НТМК:
11:00– 12:00 – Хор «Родная песня» Фольклорный ансамбль «Подковушка»
12:00 – 14:00 - Шоу-балет «Альянс»
  • - Арт-проект «Танц-артерия»
  • - Вокальная студия «Паприка»
  • - Студия танца «Victory Dance»
  • - Школа балета «Реверанс»
  • - театральная студия «Мельпомена» (ростовые куклы)
14:00 – 15:00 — Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» Нижнетагильской филармонии
15:00 – 16:30 — Концертная программа коллективов ЦК и НТМК
16:30 – 17:30 — Народный коллектив Хора ветеранов Дворца культуры им. И.В. Окунева

ДК с. Серебрянка(ул. Советская, 35)
12:00-13:00 - Праздничная концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности МБУК ДЦ «Урал»

ДК с. В. Ослянка(ул. Уральская, 50)
13:00-14:00 - Праздничная концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности МБУК ДЦ «Урал»

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Дворец культуры «Космос»(Щорса, 8а)
10:30 -11:30 — Народный коллектив ансамбль песни и танца «Белая Черемушка» ДК «Юбилейный»
12:00 – 14:00 — Концертная программа коллективов Дворца культуры «КОСМОС»
14:00 – 15:00 — Народный хор русской песни «Уральский малахит» ФКП «НТИИМ»
16:00 - 18:00 — Концертная программа коллективов ДК «Космос»

Дворец культуры им. И.В. Окунева(пр. Вагоностроителей, 1)
12:00 -13:00 — Оркестр народных инструментов «Тагильские гармоники» Нижнетагильской филармонии
14:00 – 15:00 — Камерный оркестр «Демидов-камерата» Нижнетагильской филармонии

Детская юношеская спортивная школа № 2(ул. Свердлова, 23а)
13:00 -14:00 — Народный коллектив ансамбль «Тагильские незабудки» Дворца национальных культур

ДК п. В. Сухоложский(ул. Краснофлотская, 28)
12:00-13:00 Праздничная концертная программа «Мы гордимся страной»
15:00-16:00 – Семейный мульт-праздник «Дорогой добра!»
Мероприятия для детей
«Шерлок Гномс»
Кинотеатр «РОДИНА 3D»
16,17,18 марта 09:00, 12:45, 16:30
Кинотеатр «Россия»
16,17,18 марта 09:50, 11:30, 15:15
Афиша
«Три поросёнка»
ДКЖ им. Гагарина
Пятница, 16 марта, 14:00


Афиша
Весенний праздник «Сказочные сны»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
17 марта, 15:00
Афиша
Кино в Нижнем Тагиле
«Ева»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
Пятница, 16 марта, 21:00
Воскресенье, 18 марта, 17:00, 21:00
Афиша
«Tomb Raider: Лара Крофт»
Кинотеатр «РОДИНА 3D»
16-18 марта, 09:50, 14:20, 18:35, 20:20, 22:35
Кинотеатр «Россия»
16-18 марта, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30, 22:45
Афиша
«Последний Портрет»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
15,16,17 марта, 21:00

Афиша
Все фильмы
Выставки
«Краски театра»
Музей Изобразительных Искусств, ул. Уральская, 7
16,17,18 марта с 15:00
Афиша
«Совпадения»
Центральная библиотека, 2 этаж
16 марта, 17:00

Афиша
«Времена года»
Досуговый центр «Урал»
16,17,18 марта с 13:00

Афиша
Все выставки
Разное
Концертная программа Народного коллектива вокального ансамбля «Тагильские незабудки»
Афиша
Концерт дуэта «Зеленая лампа»

Афиша
Найти свой избирательный участок
Всемирный день сна
16 марта
День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации
16 марта

День воссоединения Крыма с Россией
18 марта
День моряка-подводника в России
19 марта
Международный день счастья
20 марта
Всемирный день поэзии
21 марта
Подписаться на новости