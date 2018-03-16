Друзья!



Ни для кого не секрет, что главное событие этих выходных - выборы президента РФ. Редакция TagilCity.ru всем составом отправится в воскресенье выбирать будущего президента страны. Сходите и вы. Это важно для нашего государства.



А пока вы думаете, за кого вы отдадите свой голос, сходите на выставку, или в театр, или в кино.



Расслабьтесь и думайте о хорошем. Мы подобрали для вас самые интересные мероприятия.



Для тех, кто всё еще не знает свой избирательный участок, мы сделали полезную ссылку в конце культобзора.



Хороших выходных!