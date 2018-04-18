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Библионочь, «Арткино» и граттаж
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Библионочь в Нижнем Тагиле
Центральная библиотека, Пр. Строителей,
1 «А»
20 апреля с 19:00 до 23:00

«Библионочь-2018» в Нижнем Тагиле будет посвящена 100-летию библиотеки. 20 апреля в 19 часов тагильчан ждут в Центральной городской библиотеке. Здесь в течение нескольких часов будут работать различные творческие площадки.

В Центре адаптивной культуры читателей ждут экскурсии в темноте, чтение тактильных книг, а также тактильные экскурсии по выставке деревянных моделей и просмотр фрагментов фильмов с тифлокомментированием. В студии звукозаписи «РазноЧтения» можно будет попробовать себя в роли радиоведущего – поздравить любимую библиотеку, прочитать стихотворение или отрывок из литературного произведения. Все аудиозаписи появятся на сайте Центральной библиотеки. В одном из залов читателям покажут старинные журналы начала 20-го века и подшивки тагильских газет 30-х годов. В отделе обслуживания все желающие смогут принять участие в квесте «Библиотекарь – полное погружение» и в фотосессии «Книга вместо лица».
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«Магия книги. Разговор о новых книгах с писателями»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
20 апреля, 15:30

Магию книг для тагильчан раскроют авторы Женя Нестерова и Евгений Ставцев. Они презентуют свои книги, увидевшие свет в последние два года.

Свое творчество Женя наполняет солнечной добротой и цветной радостью, чем щедро поделится с Вами. Также Вы познакомитесь с анимационными и сувенирными работами Жени Нестеровой.

Евгений Ставцев хорошо знаком тем, кто интересуется историей техники – он заведует музеем «Дом Черепановых», и его труд отмечен высшей музейной премией Свердловской области имени О. Е. Клера. Кроме научных статей он пишет рассказы, в которых «часто обращается к природе, человеческим взаимоотношениям и поискам человека себя в сложном и противоречивом мире».
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Победители Премии «Человек года 2018» стали известны в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле 18 апреля в пятый, юбилейный раз, прошла церемония вручения Премии «Человек года». На мероприятие пришли свыше 800 гостей. 72 человека в 18 номинациях приняли участие в голосовании.

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Детям
Мастер-класс «Граттаж: Подводный мир»
Творческая студия «Колибри»
Ул. Красноармейская, 79, оф.215
20 апреля, 14:00
Афиша
«Теремок»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14
21 апреля, 11:00, 13:00

Афиша
«Бременские музыканты»
Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
22 апреля, 12:00

Афиша
Спектакли в Нижнем Тагиле
Спектакль-променад «Шествие»
Нижнетагильский колледж искусств, ул. Карла Маркса, 28
20 апреля, 17:00
Афиша
«Три красавицы»
Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
22 апреля 18:00
Афиша
Кино в Нижнем Тагиле
Фестиваль короткометражных фильмов «АРТкино-2018»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
19 апреля - 22 апреля, с 18:00 до 15:00

Приглашаем посетить конкурсные программы «АРТкино» и
определить «Лучший короткометражный фильм года по мнению зрителей»:

21 апреля (суббота) в 15 – конкурсная программа «ДЕНЬ» (16+);
22 апреля (воскресенье) в 15 – конкурсная программа «ВЕЧЕР»
(16+).

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«Как живете, караси?»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
20,21,22 апреля,13:00


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«Титан»
Кинотеатр «Россия»
20,21,22 апреля, 16:35

Кинотеатр «Родина 3D»
20 апреля, 16:10
Афиша
«Тренер»
Кинотеатр «Родина 3D»
20-22 апреля, 09:00, 10:55, 13:35, 15:35, 18:05

Кинотеатр «Россия»
20-22 апреля, 09:40, 11:30, 14:05, 16:00, 18:25, 20:30, 22:45
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Выставки
Детская выставка-конкурс «Тагил на мольберте»
Музей изобразительных искусств
18 апреля - 30 апреля, с 14:00 до 00:00

Работы посвящены знаковым местам и учреждениям города, памятникам и
культурно-досуговым объектам, любимым улочкам и истории Нижнего Тагила.
Некоторые рисунки отличаются серьезностью и проработанностью, некоторые отражают непосредственный детский взгляд на родной город.
По итогам конкурса будет выпущена серия сувенирных открыток с рисунками
победителей.

Все выставки
Разное
Открытые соревнования по скалолазанию в дисциплине «Боулдеринг»
Городская станция юных туристов, ул. Челюскинцев, 61
21 апреля, 22 апреля с 9:00
Афиша
Лекция «Объекты культурного наследия. Зачем они нам?»
Музей-усадьба «Демидовская дача», Красногвардейская, 5а
21 апреля, 14:00
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Всемирный День Земли в музее природы и охраны окружающей среды
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина 1а
22 апреля, с 13:00 до 16:00
Афиша
Международный день цирка
21 апреля
День главного бухгалтера в России
15 апреля
Марш парков
22 апреля


Всемирный день книги и авторского права
23 апреля
Международный день солидарности молодежи
24 апреля
День дочери
25 апреля
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