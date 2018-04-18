Центральная библиотека, Пр. Строителей, 1 «А» 20 апреля с 19:00 до 23:00
«Библионочь-2018» в Нижнем Тагиле будет посвящена 100-летию библиотеки. 20 апреля в 19 часов тагильчан ждут в Центральной городской библиотеке. Здесь в течение нескольких часов будут работать различные творческие площадки.
В Центре адаптивной культуры читателей ждут экскурсии в темноте, чтение тактильных книг, а также тактильные экскурсии по выставке деревянных моделей и просмотр фрагментов фильмов с тифлокомментированием. В студии звукозаписи «РазноЧтения» можно будет попробовать себя в роли радиоведущего – поздравить любимую библиотеку, прочитать стихотворение или отрывок из литературного произведения. Все аудиозаписи появятся на сайте Центральной библиотеки. В одном из залов читателям покажут старинные журналы начала 20-го века и подшивки тагильских газет 30-х годов. В отделе обслуживания все желающие смогут принять участие в квесте «Библиотекарь – полное погружение» и в фотосессии «Книга вместо лица».
«Магия книги. Разговор о новых книгах с писателями» Нижнетагильский музей изобразительных искусств 20 апреля, 15:30
Магию книг для тагильчан раскроют авторы Женя Нестерова и Евгений Ставцев. Они презентуют свои книги, увидевшие свет в последние два года.
Свое творчество Женя наполняет солнечной добротой и цветной радостью, чем щедро поделится с Вами. Также Вы познакомитесь с анимационными и сувенирными работами Жени Нестеровой.
Евгений Ставцев хорошо знаком тем, кто интересуется историей техники – он заведует музеем «Дом Черепановых», и его труд отмечен высшей музейной премией Свердловской области имени О. Е. Клера. Кроме научных статей он пишет рассказы, в которых «часто обращается к природе, человеческим взаимоотношениям и поискам человека себя в сложном и противоречивом мире».
Детская выставка-конкурс «Тагил на мольберте» Музей изобразительных искусств 18 апреля - 30 апреля, с 14:00 до 00:00
Работы посвящены знаковым местам и учреждениям города, памятникам и культурно-досуговым объектам, любимым улочкам и истории Нижнего Тагила. Некоторые рисунки отличаются серьезностью и проработанностью, некоторые отражают непосредственный детский взгляд на родной город. По итогам конкурса будет выпущена серия сувенирных открыток с рисунками победителей.