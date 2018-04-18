«Магия книги. Разговор о новых книгах с писателями»

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

20 апреля, 15:30



Магию книг для тагильчан раскроют авторы Женя Нестерова и Евгений Ставцев. Они презентуют свои книги, увидевшие свет в последние два года.



Свое творчество Женя наполняет солнечной добротой и цветной радостью, чем щедро поделится с Вами. Также Вы познакомитесь с анимационными и сувенирными работами Жени Нестеровой.



Евгений Ставцев хорошо знаком тем, кто интересуется историей техники – он заведует музеем «Дом Черепановых», и его труд отмечен высшей музейной премией Свердловской области имени О. Е. Клера. Кроме научных статей он пишет рассказы, в которых «часто обращается к природе, человеческим взаимоотношениям и поискам человека себя в сложном и противоречивом мире».

