Друзья! Вы видели Нижний Тагил в миниатюре? Заводы, музеи, домны, штанговая машина и производственные механизмы - всё это такое маленькое, что можно изучить со всех сторон. Сходите обязательно на эту выставку.
21 октября тагильская команда «Спутник» сразится с казанским «Барсом». Приходите болеть за наших и примите участие в квесте от TagilCity.ru.
В эти выходные в Нижнем Тагиле для юных тагильчан в театрах города можно найти самые разные детские спектакли.
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