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культобзор tagilcity.ru
Тагил в миниатюре, геошторм и дзюдо
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Радостные выходные с 20 по 22 октября в Нижнем Тагиле
Друзья! Вы видели Нижний Тагил в миниатюре? Заводы, музеи, домны, штанговая машина и производственные механизмы - всё это такое маленькое, что можно изучить со всех сторон. Сходите обязательно на эту выставку.

21 октября тагильская команда «Спутник» сразится с казанским «Барсом». Приходите болеть за наших и примите участие в квесте от TagilCity.ru.

В эти выходные в Нижнем Тагиле для юных тагильчан в театрах города можно найти самые разные детские спектакли.

Кино, спорт, выставки: выбирайте вместе с TagilCity.ru.
Квест #тагилсити1000 от ХК «Спутник»
Разыгрываем 2 приза - фирменный блокнот и календарь с автографами игроков любимой команды!

1. Приходи на игру 21 октября в 17.00
2. Сделай фото с Бобром
3. Выложи фото с хештегами #тагилсити1000 и #яболеюзаспутник
4. Подпишись на Новости Нижнего Тагила TagilCity.ru
5. Сделай репост этой записи
6. Количество участников — не ограничено!

Итоги конкурса будут объявлены 24 октября! Победители будут выбраны случайным образом. Вперёд, Спутник!

Детям
Принцесса Лягушка. Тайна волшебной комнаты
Кинотеатр «Красногвардеец»
улица Победы, 26
20 октября, 15:00


С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.

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Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса
Кинотеатр «Россия»
20 октября, 15:15
21 октября, 09:10, 12:50, 15:15
22 октября, 09:10, 12:50, 15:15

Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару!
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Детские спектакли
Клочки по заулочкам
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14
22 октября, 11:00, 13:00
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Стойкий оловянный солдатик
Молодежный театр, ул. Ильича, д.37
22 октября, 12:00
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Сказка о царе Салтане
Нижнетагильский драматический театр
22 октября, 12:00
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Кино
Геошторм
Кинотеатр «Россия
20 октября,16:55, 19:00, 21:05, 23:10 21 октября, 09:00, 13:10, 14:30, 16:55, 19:00, 21:05, 23:10
22 октября, 09:00, 13:10, 14:30, 16:55, 19:00, 21:05, 23:10

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое.

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Монах и бес
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы,
20 октября, 18:00

Фильм снят на стыке жанров: это фантастическая трагикомедия с элементами мистики в духе произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Н.С. Лескова. Сценарий написал знаменитый Юрий Арабов – постоянный и любимый соавтор Александра Сокурова, Андрея Прошкина.


Лента вызвала противоречивые отклики:
«…хороший фильм с замечательными актёрами»
«…душевредный и духовно ядовитый».


Другие утверждают, что «картину нельзя рассматривать как православную, хотя многие пытаются представить её именно так».
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Выставки
Экспериментальная фотография Керсти К
Музей Изобразительных Искусств, ул. Уральская, 7
20 октября, 17:00

Модный фотограф Керсти К. создает интригующие образы, которые часто кажутся частью более обширного повествования.

Она помещает человеческие тела или части тела в ландшафт, создавая интересные перспективы, которые заставляют нас задуматься о том, что мы на самом деле наблюдаем.

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Тагил в миниатюре
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
18 октября - 30 ноября, 16:00

Выставка «Тагил в миниатюре» посвящена 295-летию Нижнего Тагила и представляет макетную реконструкцию нашего города конца XIX века.

Экспозиционер: Евгений Михайлович Ставцев, заведующий Историко-техническим музеем «Дом Черепановых».

Выставка будет работать до конца ноября 2017 года.
Телефон для справок: 41-64-01.
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Финансирование в культуре
4,5 млн рублей потрачены в 2017 году на ремонт тагильского лагеря «Золотой луг»
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Театр кукол в Нижнем Тагиле претендует на часть из 10 миллионов субсидии на поддержку творчества
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Спектакли

Тартюф
Нижнетагильский драматический театр
21 октября, 18:00

Невозможно отказать в прозорливости господину Мольеру, предчувствовавшему бессмертность своего героя. В киноверсии комедии этот самый герой поет о себе:"Тартюфы не умрут, и будут жить пока живут все те, кто верит пышным фразам, И те лгуны, что нас зовут Вселенский рай построить разом".

Господин Оргон как раз из тех, кто верит и фразам, и фальшивому благочестию, и деланному благородству своего кумира, с радостью принимая желаемое за действительное. Очарованный талантливым нахалом, азартно манипулирующим людьми, он готов отдать Тартюфу не только последнюю рубашку, но и собственный дом, богатство и даже красавицу дочь.

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Спортивные мероприятия
Спартакиада среди СПО (мини-футбол, мужчины)
НТПК № 2
16 октября - 25 октября
14:00
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Первенство России среди хоккейных школ - Спутник (Н-Тагил) – Энергия (Рефтинский) 2004 г.р.
Ледовый дворец спорта им. Сотникова
21, 22 октября, 10:00
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Региональный командный турнир по дзюдо памяти А.С. Шарунова
ФОК «Президентский», пр. Уральский, 65
21 октября, 11:30
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Чемпионат России по хоккею - Спутник (Н-Тагил) – Барс (Казань)
Ледовый дворец спорта им. Сотникова
21 октября, 17:00
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Шахматный турнир в честь дня рождения Комсомола
МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр»
21 октября, 12:00
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Открытое первенство города по танцевальному спорту
ФОК «Президентский», пр.
22 октября, 10:00
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Новости спорта
Нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» одержал победу над самарским «ЦСК ВВС»
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Более трёх уроков физкультуры в неделю будет введено в школах России
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Праздники и памятные дни
Кто и что может отметить?
Международный день заикающихся людей

22 октября
День работников рекламы
23 октября
День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России
24 октября
День Приморского края
25 октября
Российский день без бумаги

26 октября
Международный день анимации


26 октября
День создания армейской авиации

28 октября
День бабушек и дедушек в России

28 октября
Дорогие друзья!
На выходные в Нижнем Тагиле синоптики обещают мокрый снег с дождями. Одевайтесь теплее и пейте горячий чай с лимоном. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и близких.
Текст, оформление: Камила Мориак
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