Тартюф

Нижнетагильский драматический театр

21 октября, 18:00



Невозможно отказать в прозорливости господину Мольеру, предчувствовавшему бессмертность своего героя. В киноверсии комедии этот самый герой поет о себе:"Тартюфы не умрут, и будут жить пока живут все те, кто верит пышным фразам, И те лгуны, что нас зовут Вселенский рай построить разом".



Господин Оргон как раз из тех, кто верит и фразам, и фальшивому благочестию, и деланному благородству своего кумира, с радостью принимая желаемое за действительное. Очарованный талантливым нахалом, азартно манипулирующим людьми, он готов отдать Тартюфу не только последнюю рубашку, но и собственный дом, богатство и даже красавицу дочь.



