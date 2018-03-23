Что же за история у них получилась? Вот такая: одной несчастной курице всю жизнь не везло: ни в делах (яйца не откладывались), ни в любви (другие куры ее ненавидели). Одна радость – кажется, бедняжку очень любил хозяин! Да и то лишь с целью сварить из нее бульон, который, как гласило предание, сможет оживить мертвого. Желающих заполучить такое сокровище было немало, поэтому… А что значит «поэтому» и почему вдруг настоящие перья курицы заменили на серебряные, настоящие лапы на золотые, а живую голову на алмазную – вы узнаете, заглянув на спектакль.

