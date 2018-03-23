Сообщить новость
культобзор tagilcity.ru
Час Земли, «La Presa» и «Кошкин дом»
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
Экологические выходные
Друзья! На эти выходные в Нижнем Тагиле запланированы целых два экологических мероприятия: «Час земли» и «День воды».

Давайте не будем равнодушными. Проведем эти выходные с пользой для нашей планеты? Мы каждую секунду пользуемся ресурсами природы. Давайте отблагодарим ее таким несложным способом - выключим свет на один час. Если делать это семьей, то получится очень весело.

Без света можно пообщаться с близкими в тихой и спокойной обстановке. А лучше всего - посетить «Сумеречную экскурсию» в Музее природы.

Полезных, здоровых и добрых выходных!
Акция «Час Земли»
Нижнетагильский музей-заповедник, пр. Ленина,1
24 марта, с 20:00 до 22:00

Час Земли – ежегодная международная акция, которая проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) с 2007 года.

Главная её цель – привлечение внимания к проблеме изменения климата.

Правила акции довольно просты – в последнюю субботу марта все неравнодушные люди на один час выключают свет, а также не жизненно важные электроприборы.


В 2018 году Час Земли состоится 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени, в России акция пройдет под лозунгом: «Голосуй за природу».

Музей природы подготовил для тагильчан интересные экскурсии: «По ту сторону обыденного: история одного экспоната» и «Легенды и истории тагильского края».
Подробнее
Мероприятия для детей
«Невезучая курица»

МБУК «Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14
24 марта, 11:00, 13:00

Спектакль «Невезучая курица» создан группой постановщиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска по сказке известного немецкого писателя Ганса Фаллады.


Что же за история у них получилась? Вот такая: одной несчастной курице всю жизнь не везло: ни в делах (яйца не откладывались), ни в любви (другие куры ее ненавидели). Одна радость – кажется, бедняжку очень любил хозяин! Да и то лишь с целью сварить из нее бульон, который, как гласило предание, сможет оживить мертвого. Желающих заполучить такое сокровище было немало, поэтому… А что значит «поэтому» и почему вдруг настоящие перья курицы заменили на серебряные, настоящие лапы на золотые, а живую голову на алмазную – вы узнаете, заглянув на спектакль.
Спектакли в Нижнем Тагиле
«Попрыгунья стрекоза»
МБУК «Нижнетагильский театр кукол», пр. Ленина, 14
25 марта, 11:00, 13:00

Афиша
«Кошкин дом»
МБУК «Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка», пр. Ленина, 33
25 марта, 12:00
Афиша
Кино в Нижнем Тагиле
«Биндюжник и король»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
22 марта - 28 марта, 13:00

Афиша
«Кролик Питер»
Кинотеатр «Россия»
Расписание Четверг, 22 марта 09:40 24,25 марта 09:40, 11:30, 13:20, 15:10, 19:05
Афиша
«Тихоокеанский рубеж 2»
Кинотеатр «Россия»
24, 25 марта, 14:30, 17:00, 18:45, 20:55, 23:00

Афиша
Все фильмы
Выставки
«Исконный свет Салафиила»
Музей Изобразительных Искусств, ул. Уральская, 7
24 марта - 30 апреля
с 09:00 до 18:00
Афиша
«La Presa»
Центральная библиотека, 2 этаж
23 марта, 17:00

Афиша
Все выставки
Разное
Экологический праздник «День воды»
Музей природы и охраны окружающей среды
24 марта, 13:00

На лекции «Сказ о реке Тагил» вы узнаете о значении реки для жителей нашего города, о притоках, которые питают нашу реку, о её обитателях. Полученную информацию вы сможете с успехом использовать на викторине «Все о воде». Участники, набравшие наибольшее количество баллов получат призы от компании «HAPPY QUEST».

Подробнее
«Живая победа»
Нижнетагильский Драматический Театр имени Д. Мамина-Сибиряка
23 марта,
с 14:00 до 18:00

Афиша
Фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения
ГЛК «Гора Белая»
24 марта, 10:00


Афиша
Встреча с Андрем Чудновым
Библиотека № 18, Черноисточинское шоссе, 49а
24 марта, 11:00

Афиша
Всемирный день метеоролога
23 марта
День работника культуры
25 марта

Католическая Пасха
26 марта
Международный день театра
27 марта
День внутренних войск МВД РФ
27 марта
День защиты Земли
30 марта
Подписаться на новости