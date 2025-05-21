В прошлые выходные на Долгой прошёл забег на трамплин
, открывший насыщенные недели здорового образа жизни: нам предлагают сдать нормы ГТО, принять участие в турнире по воркауту и бросить курить.
За модным словом «воркаут» скрываются спортивные тренировки на свежем воздухе на самых простых, «дворовых» снарядах – брусьях, турниках, кольцах. Специализированные физкультурные площадки в Нижнем Тагиле уже не редкость
, а сам вид спорта, развивающий силу и выносливость,
доступен каждому. В воскресенье, 27 мая, у Дворца молодежи пройдёт спортивный турнир по воркауту «Тагильский характер». К участию приглашаются все желающие.
31 мая – Всемирный день без табака. Редакция TagilCity.ru уведомляет: культобзор заряжен на способность легко и безболезненно бросить курить навсегда прямо сейчас. Не спешите выкидывать последнюю пачку сигарет: вашей решимости она не убавит, а 31 мая
в «Красногвардейце» вы сможете обменять её на бесплатный билет в кино. Кино тоже будет про здоровый образ жизни: «Роналду против Месси» – документальный фильм о становлении и карьере двух легенд мирового футбола.