Только представьте: просыпаетесь вы однажды утром, а вас никто не помнит. И на работе не ждут, и паспорт в руках рассыпается - все признаки свежеобрётенного супергероизма налицо. А миссия? Мир спасать, конечно, что за странный вопрос. Даже несколько миров.

«Черновик» – экранизация одноимённого произведения Сергея Лукьяненко. Обычно это означает, что фильм не будет похож ни на книгу, ни на отдельно опубликованный киносценарий к ней.

Так что если после просмотра ждать выхода продолжения вам будет невмоготу, придется прочесть и «Черновик», и «Чистовик».



Кинотеатр «Родина», кинотеатр «Россия»

с 25 мая

