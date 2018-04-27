Друзья! Мир, труд, май? Поздравляем вас со всевозможными праздниками! В эти выходные столько всемирных, международных и российских праздников, что каждый найдет для себя приятное событие. Да, за окном иногда моросит дождик и тагильчан предупреждают о возможном шторме. Но давайте найдем плюсы в тагильском мае? Посмотрите наш культобзор.
Эти события обязательно нужно посетить!
«Трамвай «Желание»
Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33 Воскресенье, 29 апреля, 18:00 ПРЕМЬЕРА!
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Японское анимэ «Девушки и танки»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
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Праздничные дни в музее
Нижнетагильский музей-заповедник ««Горнозаводской Урал» 28 апреля - 5 мая с 09:30 до 16:30
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Праздничный концерт, посвященный Празднику Весны и Труда 1 Мая
Комфорт, безопасность и волшебство: проект Театра кукол в Нижнем Тагиле (ФОТО)
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Двое спортсменов из Нижнего Тагила стали чемпионами мира по пауэрлифтингу (ФОТО)
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Детям
Французский полнометражный мультфильм «Большой злой лис» Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26 «Большой злой лис» – очаровательный французский мультфильм, без 3D и спецэффектов, выполненный в стиле акварельного рисунка. Это динамичная история, наполненная гэгами, погонями, полетами, опасными противостояниями и изматывающими путешествиями. Мультфильм собрал множество громких наград (в том числе получил главную награду французского «Сезара-2018»!) и попал в лонг-лист премии «Оскар».