Друзья! Мир, труд, май? Поздравляем вас со всевозможными праздниками! В эти выходные столько всемирных, международных и российских праздников, что каждый найдет для себя приятное событие. Да, за окном иногда моросит дождик и тагильчан предупреждают о возможном шторме. Но давайте найдем плюсы в тагильском мае? Посмотрите наш культобзор.