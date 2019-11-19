Сегодня
Возведение детской больницы в Нижнем Тагиле не включено в областной бюджет 2020 года
Строительство многопрофильной детской больницы в Нижнем Тагиле не включено в бюджет области на 2020 год
19:02
У жены бывшего вице-спикера Госдумы Язева забрали Merсedes-Benz
В Екатеринбурге у экс-супруги вице-спикера Госдумы Валерия Язева за долги перед кредиторами забрали Merсedes-Benz GL500 4MATIC
14:09
Тагильский ВГОК подал иск на 452 тысячи рублей к «дочке» «Синары» Ходоровского
Между предприятиями был заключен договор аренды электровозов
10:37
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект касательно регулирования стоимости табачных изделий. Предлагается установить единую минимальную цену на сигареты
10:03
Вчера
В 2019 году в России на 4% выросло число просрочек по кредитам
Каждый четвертый должник банка имеет просрочку по кредитам более трех месяцев, таких заемщиков уже 10 млн, сообщают «Известия».
20:10
Бюджет Свердловской области на 2020 год одобрен в первом чтении
Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили в первом чтении закон о региональном бюджете на 2020 год
16:16
Для городской больницы № 4 в Нижнем Тагиле купят автомобиль за 1,3 миллиона рублей
13 ноября Департамент государственных закупок Свердловской области разместил аукцион на приобретение автомобиля на 1,3 миллиона рублей
14:53