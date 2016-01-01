В 2015 году продажи шампанского в мире установили восьмилетний рекорд

Мировые продажи шампанского в 2015 году установили рекорд, превысив показатели докризисного 2007 года, передает Reuters. Рост потребления шампанского стал возможен благодаря постоянству спроса на экспортных рынках, благоприятной валютной ситуации и стабилизации продаж во Франции.

По оценкам экспертов Reuters, в 2015 году в мире было продано 312 млн бутылок шампанского, что на 2–3% больше, чем в 2014 году. При этом выручка выросла на 4,4%, до €4,7 млрд.

До этого рекордным считался 2007 год, когда выручка от продажи шампанского достигла €4,56 млрд, однако после этого продажи упали в связи с началом мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.