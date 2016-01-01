В 2015 году продажи шампанского в мире установили восьмилетний рекорд
1 января 2016, 15:00ЭкономикаАлександра Логинова
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В 2015 году в мире было реализовано более 312 млн бутылок шампанского на сумму около €4,7 млрд. Этот показатель превысил считавшийся ранее рекордным уровень сбыта 2007 года.
Мировые продажи шампанского в 2015 году установили рекорд, превысив показатели докризисного 2007 года, передает Reuters. Рост потребления шампанского стал возможен благодаря постоянству спроса на экспортных рынках, благоприятной валютной ситуации и стабилизации продаж во Франции.
По оценкам экспертов Reuters, в 2015 году в мире было продано 312 млн бутылок шампанского, что на 2–3% больше, чем в 2014 году. При этом выручка выросла на 4,4%, до €4,7 млрд.
До этого рекордным считался 2007 год, когда выручка от продажи шампанского достигла €4,56 млрд, однако после этого продажи упали в связи с началом мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.
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