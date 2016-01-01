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В 2015 году продажи шампанского в мире установили восьмилетний рекорд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2015 году продажи шампанского в мире установили восьмилетний рекорд

1 января 2016, 15:00ЭкономикаАлександра Логинова
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