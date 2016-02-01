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Минтруд: число официально зарегистрированных безработных в РФ превысило 1 млн человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минтруд: число официально зарегистрированных безработных в РФ превысило 1 млн человек

1 февраля 2016, 18:25ЭкономикаMaurice
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