Минтруд: число официально зарегистрированных безработных в РФ превысило 1 млн человек

Официальная безработица в РФ за последнюю неделю увеличилась на 3,4% и превысила 1 млн человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

С 20 по 27 января 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан увеличилась на 3,4% и составила 1 001 111 человек (по состоянию на 20 января 2016 года - 968 639 человек) сообщили в ведомстве.

Рост численности безработных граждан отмечался в 82 регионах, наибольший отмечен в республиках Тыва, Крым, Алтай, Бурятия, Адыгея, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия в Чувашской, Удмуртской, Кабардино-Балкарской республиках, Магаданской, Костромской, Сахалинской, Рязанской, Омской, Брянской, Воронежской, Тверской, Новосибирской, Волгоградской, Астраханской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тамбовкой, Тульской, Ярославской, Ленинградской, Нижегородской и Оренбургской областях, Алтайском, Красноярском, Хабаровском краях, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, г. Севастополе.

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в трех регионах: республиках Коми, Ингушетия и Кировской области.

По состоянию на 27 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, выросла на 1% и составила 264,457 тыс. человек.