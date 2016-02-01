Россия упала на 10 строчек в индексе экономических свобод мира

Изменений среди стран-лидеров и аутсайдеров в области экономической свободы в 2015 году почти не произошло. Самыми свободными по этому показателю остались Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия, а несвободными - Венесуэла, Куба и КНДР. Такого мнения придерживается вашингтонская исследовательская организация The Heritage Foundation, опубликовавшая в воскресенье вечером очередной «Индекс экономической свободы в мире».

В исследовании, которое она уже более 20 лет подряд готовит совместно с газетой деловых кругов США The Wall Street Journal, проанализирована ситуация в 178 государствах. США вновь, как и в предыдущие годы, не попали даже в первую десятку, оказавшись на 11-м месте. Отчасти это стало отражением консервативных взглядов авторов доклада, которые считают, что администрация Барака Обамы своим регулированием сковывает деловую активность в стране.

Россию на этот раз они поставили лишь на 153-е место - на 10 позиций ниже, чем в прошлом году. Ухудшила свое положение и Белоруссия, опустившись в этом перечне со 153-й на 157-ю строку. Украина, как была, так и осталась на 162-м месте. Вместе с еще 23 странами, набравшими по 100-балльной шкале менее 50 баллов, она отнесена к разряду «подавленных экономик». Из бывших советских республик в этой категории оказались также Узбекистан и Туркмения.

При подготовке индекса американские эксперты руководствовались такими критериями оценки, как права собственности, защита от коррупции, положение в области налогообложения, государственные расходы, ситуация на рынке труда, а также свобода предпринимательства, использования денежных средств, торговли, инвестиций и финансовых операций. Уровень развития и объем экономики далеко не всегда соответствовали показателям экономической свободы в той или иной стране. Так, Италия заняла в списке лишь 86-е место, а Китай - 144-е.