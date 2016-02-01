Россия упала на 10 строчек в индексе экономических свобод мира
Самыми свободными по этому показателю остались Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия
Изменений среди стран-лидеров и аутсайдеров в области экономической свободы в 2015 году почти не произошло. Самыми свободными по этому показателю остались Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия, а несвободными - Венесуэла, Куба и КНДР. Такого мнения придерживается вашингтонская исследовательская организация The Heritage Foundation, опубликовавшая в воскресенье вечером очередной «Индекс экономической свободы в мире».
В исследовании, которое она уже более 20 лет подряд готовит совместно с газетой деловых кругов США The Wall Street Journal, проанализирована ситуация в 178 государствах. США вновь, как и в предыдущие годы, не попали даже в первую десятку, оказавшись на 11-м месте. Отчасти это стало отражением консервативных взглядов авторов доклада, которые считают, что администрация Барака Обамы своим регулированием сковывает деловую активность в стране.
Россию на этот раз они поставили лишь на 153-е место - на 10 позиций ниже, чем в прошлом году. Ухудшила свое положение и Белоруссия, опустившись в этом перечне со 153-й на 157-ю строку. Украина, как была, так и осталась на 162-м месте. Вместе с еще 23 странами, набравшими по 100-балльной шкале менее 50 баллов, она отнесена к разряду «подавленных экономик». Из бывших советских республик в этой категории оказались также Узбекистан и Туркмения.
При подготовке индекса американские эксперты руководствовались такими критериями оценки, как права собственности, защита от коррупции, положение в области налогообложения, государственные расходы, ситуация на рынке труда, а также свобода предпринимательства, использования денежных средств, торговли, инвестиций и финансовых операций. Уровень развития и объем экономики далеко не всегда соответствовали показателям экономической свободы в той или иной стране. Так, Италия заняла в списке лишь 86-е место, а Китай - 144-е.
В то же время, авторы доклада отмечают, что экономическая свобода напрямую влияет на экономический рост, уровень доходов, общее благосостояние, продовольственную безопасность и экологическую ситуацию. Помимо Гонконга, Сингапура и Новой Зеландии, в первую десятку по этому показателю эксперты The Heritage Foundation включили Швейцарию, Австралию, Канаду, Чили, Ирландию, Эстонию и Великобританию. Замыкают список вместе с КНДР, Кубой и Венесуэлой такие государства, как Зимбабве, Туркмения, Эритрея, Республика Конго, Иран, Экваториальная Гвинея и Аргентина. Несколько стран, в том числе Сирия, Ирак, Ливия, Афганистан и Йемен, не были включены в общий перечень, поскольку продолжающиеся там вооруженные конфликты не позволили собрать о них необходимую информацию.