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Россия упала на 10 строчек в индексе экономических свобод мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россия упала на 10 строчек в индексе экономических свобод мира

1 февраля 2016, 13:10ЭкономикаMaurice
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