В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК подписан приказ об увольнении 717 человек. Что ждёт уволенных сотрудников? (ФОТО)

В пресс-службе НТМК сообщают, что это решение принято в связи с интеграцией двух уральских предприятий: НТМК и КГОК. Приказ об увольнении называют частью мер по оптимизации персонала на нижнетагильском предприятии. Уволенным сотрудникам обещают предложить рабочие места в новой организационной структуре.

Продолжается формирование структуры дивизиона Урал, создание которого будет способствовать усилению интеграции бизнес-процессов двух уральских предприятий: НТМК и КГОК.

В соответствии с решением компании о создании дивизиона Урал, на уральских комбинатах упраздняется ряд профильных дирекций, сотрудникам которых будет предложен переход в новую структуру дивизиона. Штатное расписание новой организационной структуры будет утверждено в феврале. Это техническая процедура. Процесс изменения штатного расписания и взаимодействие с работниками будет проходить в строгом соответствии с трудовым кодексом РФ, -- сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.

Хочется надеяться, что всем работникам найдётся место в структуре нового дивизиона и им не придётся пополнять собой количество безработных в Нижнем Тагиле. Известно, что ранее Качканарский ГОК также планировал подобные сокращения.