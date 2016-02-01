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В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК подписан приказ об увольнении 717 человек. Что ждёт уволенных сотрудников? (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК подписан приказ об увольнении 717 человек. Что ждёт уволенных сотрудников? (ФОТО)

1 февраля 2016, 11:05ЭкономикаДенис Таратонов
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