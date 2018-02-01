Бизнес «На старт!» с Банком «НЕЙВА»

Новые клиенты-предприниматели, c даты регистрации которых прошло менее 6 месяцев, бесплатно подключаются на полгода к тарифному пакету «Базовый». Никакой платы за открытие счета и его обслуживание, бесплатное подключение к интернет-банку. Нет комиссии за карточку с образцами подписей и заверение документов. Также в пакет бесплатно включены корпоративная карта для круглосуточного доступа к средствам на расчетном счете и 30 платежей в месяц. По истечении полугода стоимость обслуживания в месяц составит 1 200 рублей, а при приобретении пакета на год — всего 900 рублей в месяц.

Мы понимаем, что на старте своего бизнеса предпринимателям непросто делать первые шаги, преодолевать бюрократические и финансовые барьеры, поэтому для начинающих предпринимателей и компаний, которым еще не исполнилось полгода, мы подготовили специальное предложение, позволяющее бизнесу на старте не нести расходы при приеме на обслуживание в банк и на протяжении всех 6 месяцев. Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты смогли успешно начать и развить свое дело прокомментировал запуск новой акции Директор департамента развития корпоративного бизнеса и продаж Татьяна Стерлина.

Для открытия счета достаточно заполнить заявку.

Более подробная информация об акции «На старт!» на сайте или по телефону 8−800−7000−213.