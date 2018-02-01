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Нижний Тагил вошел в десятку лидеров по повышению доходного потенциала области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил вошел в десятку лидеров по повышению доходного потенциала области

1 февраля, 17:30Экономика
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