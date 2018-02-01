Нижний Тагил вошел в десятку лидеров по повышению доходного потенциала области

Согласно рейтингу эффективности работы муниципалитетов, Нижний Тагил вошел в десятку лидеров Свердловской области по повышению доходного потенциала. Также в этот список вошли Екатеринбург, Североуральск, Березовский, Среднеуральск, Красноуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Верхняя Пышма и Ирбит.

В областном министерстве финансов сообщили, что в 2017 году в бюджет региона удалось привлечь 12,3 млрд рублей. Так, в прошедшем году областной бюджет получил на 11,2% больше средств по неналоговым и налоговым доходам, чем в 2016 году. Этого удалось добиться благодаря проведению работы по мобилизации доходов.

Как пояснили в Минфине, за первые 9 месяцев 2017 года в региональный бюджет было мобилизовано 9,8 млрд рублей, 5,9 млрд из них – от налогов на доходы организаций. Такой объем стал возможен благодаря работе по уменьшению недоимок по платежам в бюджет, погашению плательщиками задолженностей по НДФЛ и росту прибыльности крупных копаний.

Кроме того, происходила активная работа с налогоплательщиками, а также активно привлекались новые. В 2018 году работа по мобилизации доходов в консолидированный бюджет региона продолжится, пишет пресс-группа администрации Нижнего Тагила.