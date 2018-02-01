Проект строительства моста через Тагильский пруд будет сдан в августе 2018 года

Напомним, согласно техническому заданию планируется установка моста от кольцевого движения на Уральском и Октябрьском проспектах до Южного подъезда к городу. Кроме того, будет возведен 80-метровый путепровод над железной дорогой, а также две развязки.

Гендиректор Уральского проектно-изыскательного института транспортного строительства Владимир Карпенко показал четыре проекта. Однако он отметил, что наиболее целесообразной является балочная система с пролётными установками из железобетонных конструкций. По длине сооружение составит 440 метров, а по ширине – 30 метров. На переходе будет предусмотрено четыре полосы для автомобилей, тротуары для пешеходов, а также велодорожки.

Сергей Носов одобрил конструктивную схему мостового перехода. Глава отметил, что высота моста 7 – 7,8 метров позволит двигаться под объектом прогулочным верандам, а также небольшим парусным судам. Глава предложил учитывать мнение горожан при строительстве данного объекта.

Новый мост станет не только важным этапом в модернизации транспортной инфраструктуры Нижнего Тагила, но и существенно поменяет облик города. Каким ему быть, должны решать тагильчане, – сказал мэр,– В течение месяца проектанты разработают несколько вариантов дизайна элементов ограждения и освещения, которые опубликуют на официальном сайте города.

В завершении совещания Сергей Носов утвердил план намеченных работ. В августе 2018 года проектно-сметная документация должна быть сдана Службе заказчика городского хозяйства. Финансирование будет местное, областное, а также за счёт внебюджетных средств, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.