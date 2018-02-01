Развитие промышленности в регионах приведет к обогащению России

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил на встрече, что для России очень важно развитие промышленности в регионах, и ТПП также заинтересована в этом. По его словам, так регионы станут богаче, а богатые регионы приведут к обогащению России.

Кроме того, Катырин отметил, что Палатой был разработан ряд предложений по развитию региональной промышленности, которые уже внесены в доклад рабочей группы Госсовета. Некоторые из них он озвучил на встрече.

Мы считаем, что нужно разрабатывать долгосрочную, на 25-30 лет, единую государственную промышленно-финансовую политику размещения и развития региональных производств на основе инновационных технологий. Речь идет о создании территориально-промышленных комплексов с обязательной привязкой к соответствующей транспортно-энергетической инфраструктуре рассказал об одном из предложений президент ТПП.

Очень важно, по мнению главы Палаты, четко обозначить приоритеты развития промышленности. Они должны лежать в основе региональной промышленной политики. При этом на этапе появления новых производств важно учитывать интересы уже существующих объектов, которые выпускают похожую продукцию. Проектирование новых промышленных предприятий, в свою очередь, требует обязательной экспертизы: только так можно избавиться от создания технологически устаревших и неэффективных производств, считает Катырин.

Также большое значение имеет и развитие инфраструктуры: в нем должно участвовать не только государство, но и предпринимательство.

Нужно организовать региональную политику предоставления налоговых льгот и преференций. Правильно было бы перечислять в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований какую-то часть прироста налоговых поступлений от организаций, находящихся на их территории пояснил Катырин.

Президент ТПП также отметил, что Палата выделяет Фонд развития промышленности из всех существующих сейчас институтов развития, а также успешно с ним сотрудничает. По мнению Катырина, организация работает достойно, но могла бы работать еще лучше при увеличении его финансирования.

Сейчас система ТПП помогает ФРП продвигать систему областных фондов развития. В результате сотрудничества появилось 39 региональных фондов, 28 из них также сотрудничают с ФРП. Это позволяет фондам принимать участие в софинансировании своих проектов, пишет RostovGazeta.