Жители Свердловской области проверили свою финансовую грамотность

В 2017 году Роспотребнадзор проводил оценку уровня финансовой грамотности жителей Свердловской области. В опросе приняли участие 3 621 житель из 53 муниципалитетов Среднего Урала. Больше половины опрошенных составили женщины (2 495 человек), также среди респондентов были и студенты (587 человек).

Согласно данным анкетирования, хотя бы минимальным финансовым планированием занимаются 82% жителей Свердловской области. Более половины свердловчан активно пользуются услугами банков, организаций микрозайма и ломбардов.

Четверть опрошенных заявили, что никогда не у кого не занимали денег и 43% респондентов сказали, что пользуются кредитными услугами банков. И лишь треть жителей региона знает о полномочиях, которыми обладают коллекторские агентства.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, уровень финансовой грамотности свердловчан в 2017 году составил 48%. Такой же показатель был и в 2016 году.