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Мэрия Нижнего Тагила отдаст 24 млн рублей подрядчику по благоустройству кладбищ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Нижнего Тагила отдаст 24 млн рублей подрядчику по благоустройству кладбищ

Сегодня, 10:52ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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