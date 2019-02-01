Мэрия Нижнего Тагила отдаст 24 млн рублей подрядчику по благоустройству кладбищ
Сегодня, 10:52ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика на содержание кладбищ на территории города и пригорода. На это выделено 24 млн рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Администрация Нижнего Тагила разместила открытый аукцион по поиску подрядчика на благоустройство кладбищ. Согласно техзаданию, исполнитель должен за 24 млн рублей ухаживать за следующими территориями:
- Кладбище «Висимское», ул. Трудовая;
- Кладбище «Пихтовые горы», ул. Калинина,105;
- Кладбище «Центральное», Мемориал Славы на кладбище «Центральное», колумбарная стена, ул. Краснознаменная, 140;
- Кладбище «Южное», пос. Старатель;
- Кладбище «Северное», мкр. Рудник, ул. Рудничная;
- Кладбище «Юго-Западное» мкр. Горбуново;
- Кладбища на присоединенных территориях в п. Уралец, д. Захаровка, с. Елизаветинское, п. Висимо-Уткинск, с. Серебрянка, с. Верхняя Ослянка, д. Заречная, с. Сулем, д. Усть-Утка, д. Баронская, п. Еква.
Исполнитель должен в течение 2019 года оказывать услуги по эксплуатационному содержанию погостов, в частности, проводить покос травы, вырубку деревьев, очистку тротуаров, планировку проезжей части, посадку цветов и уход за ними.
Победитель аукциона станет известен 21 февраля.
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