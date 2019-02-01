Мэрия Нижнего Тагила отдаст 24 млн рублей подрядчику по благоустройству кладбищ

Администрация Нижнего Тагила разместила открытый аукцион по поиску подрядчика на благоустройство кладбищ. Согласно техзаданию, исполнитель должен за 24 млн рублей ухаживать за следующими территориями:

Исполнитель должен в течение 2019 года оказывать услуги по эксплуатационному содержанию погостов, в частности, проводить покос травы, вырубку деревьев, очистку тротуаров, планировку проезжей части, посадку цветов и уход за ними.