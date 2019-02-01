Продвижение товарных брендов и услуг малых городов и поселений планирует ТПП РФ

В России порядка 800 малых городов и поселений, в них проживают около 16% россиян.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин поручил уделить особое внимание малым городам и заняться вопросами развития их культуры и туристической сферы.

Продвижение товарных брендов и услуг малых городов и поселений – важная составляющая для России. ТПП помогает предприятиям таких населенных пунктов России. Необходимость разработки программы подчеркнул президент ТПП Сергей Катырин.

Следующий шаг – участие в выставках, конференциях, встречах, на которых существует возможность рекламировать свой бренд, сказал Катырин.

ТПП организовывает бизнес-миссии, выезды за рубеж, что помогает компаниям малых городов и поселений представлять свои товар и услуги.

Помимо этого, есть сайт «Made in Russia», который является площадкой для продвижения товаров и услуг, предоставляемых Россией. Об этом сказала зампред Внешэкономбанка, гендиректор НКО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева.

Она также подчеркнула, что предлагать свой товар можно именно на данной информационной платформе. Для этого разработан особый раздел «Сделано в моно»:

Как продвигать свой товар? Заходи туда, рассказывай о своем товаре, сделай фотографию. Я думаю, что это будет той площадкой, которая позволит найти лучшего покупателя и рассказать об этом товаре в том числе за рубежом.

В качестве примера удачного развития бизнеса президент ТПП Сергей Катырин привел город Мышкин, население которого составляет шесть тысяч человек. Несмотря на это, поток туристов каждый год насчитывает 150 тысяч человек. Таким образом не только развиваются разные направления, но и создаются рабочие места.