Международный терминал аэропорта «Кольцово» обновят к Универсиаде-2023

Международный терминал аэропорта «Кольцово» обновят к Универсиаде-2023
Международный терминал аэропорта «Кольцово» обновят к Универсиаде-2023
Сегодня, 20:15ЭкономикаФото: пресс-служба аэропорта Кольцово
Первый этап реконструкции аэропорта в Екатеринбурге должен стартовать в апреле 2022 года и завершиться к началу Универсиады в 2023 году.

В данный момент на электронной площадке уже размещен тендер на выполнение работ по реконструкции, к апрелю планируется выбрать подрядчика и заключить с ним договор, сообщает «РИА Новости». Первый этап реконструкции затронет международный терминал аэропорта и привокзальную площадь, которая расширится на 14 тысяч квадратных метров.

Будет увеличено количество пропускных кабинок через государственную границу с 30 до 130, изменится технология работы международного терминала, таможенный контроль переместится на второй этаж и будет проходить после предполетного досмотра. В итоге пассажиропоток терминала должен увеличиться почти в два раза — до 2,5 тысяч человек в час.

В планах и изменение интерьеров «Кольцово», в которых хотят отразить промышленный образ Урала. На реконструкцию будет потрачено 6,7 млрд рублей, из которых 1,6 выделит федеральный бюджет, еще 5 млрд — частные инвестиции. Все изменения должны позволить принять всех спортсменов и болельщиков Универсиады.

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