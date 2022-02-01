В России с 1 февраля увеличен размер материнского капитала

В России с 1 февраля увеличен размер материнского капитала
В России с 1 февраля увеличен размер материнского капитала
Сегодня, 10:46ЭкономикаФото: pixabay.com

По указанию президента России с 1 февраля проиндексирован маткапитал

В России проиндексирована сумма материнского капитала. Размер этой социальной выплаты с 1 февраля составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи рублей на второго.

О планах по индексации материнского капитала Минтруд сообщал еще 12 января. К 1 февраля эта работа была закончена, информация о социальной выплате утверждена и опубликована в периодической печати.

Появление первенца на свет государство теперь оценивает в 524,5 тысячи рублей. Если этих денег семья не получала, то за второго ребенка полагается уже 693,1 тысячи рублей. А если средства были получены, то 168,6 тысячи рублей.

По указанию президента РФ Владимира Путина, материнский капитал проиндексирован на 8,4% из-за инфляционных тенденций. Решение об этом было принято на одном из совещаний. Социальные выплаты по линии маткапитала получат порядка 16 миллионов граждан России. Индексация будет и впредь осуществляться по уровню инфляции с 1 февраля, добавили в Минтруде.

Материнский капитал по закону можно потратить на образование детей, получение ежемесячных выплат (если у семьи доход ниже прожиточного минимума), социальную адаптацию детей-инвалидов либо направить на формирование накопительной части пенсии мамы.

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