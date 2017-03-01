Недвижимость в Екатеринбурге оказалась вдвое дороже областной

Как пишет Е1.RU, квадратный метр жилья по области стоит 38 900 руб. Предложения о продаже вторичного жилья росли до лета 2016 года, потом был зафиксирован резкий спад. На текущий момент больше всего готового жилья продается в городах близ столицы области: в Березовском, Первоуральске, Верхней Пышме.