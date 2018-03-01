Чиновник из Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке на 5 млн рублей

Среди задержанных – начальник ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» ведомства Андрей Нежигай, а также посредник, участвовавший в передаче денег.

Нежигая подозревают в том, что за пять миллионов рублей он намеревался на льготных условиях передать имущество Минобороны коммерческой организации. Задержание чиновника официально не комментируется, передаёт «Интерфакс».