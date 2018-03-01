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Чиновник из Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке на 5 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чиновник из Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке на 5 млн рублей

1 марта, 08:30Экономика
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